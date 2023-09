Anticipazioni La Promessa Manuel e Jimena si sposano? Non è come sembra

Le anticipazioni de La Promessa svelano il matrimonio tra Manuel e Jimena ma non tutto è come sembra: perché Jana spera ancora

È davvero tempo di nozze nelle puntate trasmesse in Italia de La Promessa? Si parla tanto del matrimonio a lungo rinviato tra Manuel e Jimena, interpretati rispettivamente da Arturo Sancho e Paula Losada. A gettare un po’ di luce sugli eventi che attendono i fan della fiction nelle prossime settimane sono le anticipazioni de La Promessa provenienti dalla Spagna. Tutto sembra portare a questo grande evento, amato e odiato, che spezzerà di certo il cuore di Jana Exposito, ovvero Ana Garces. Non tutto però sembra ancora perduto e potrebbero esserci delle sorprese all’orizzonte. Sappiamo che la trama subirà una grande accelerazione a causa della scoperta di Alonso e Cruz Ezquerdo, interpretati da Manuel Regueiro ed Eva Martin. Sono infatti riusciti a svelare l’identità di don Camilo, Chico Garcia, che ha mentito a tutti.

La verità è che l’uomo è stato ingaggiato in gran segreto da José Luis, interpretato da Andres Blanco, e ovviamente da Mercedes, che è l’attrice Laura Barba. Sono i genitori di Jimena, pronti a tutto per investigare in maniera approfondita sul conto di Lujàn. Le loro intenzioni sono chiare: capire se fosse davvero giusto, e conveniente, dare la propria figlia in sposa a Manuel. Scatteranno le manette per don Camilo, il che spingerà José Luis a svelare tutto, raccontando esattamente come stiano le cose. Arriva addirittura a fronteggiare Alonso, dicendosi pronto ad annullare il matrimonio della figlia, dal momento che ha scoperto che in realtà sono in bancarotta. Tutto cambierà ancora una volta, però, dal momento che Manuel e Jimena non intendono farsi trascinare in nessuna diatriba familiare. Sono pronti a sposarsi e comunicano ai propri cari di volerlo fare in due settimane. Rispetteranno quindi la data in precedenza fissata, prima dell’incidente aereo di Manuel.

Anticipazioni La Promessa Manuel e Jana

Proprio l’incidente di Manuel è ovviamente cruciale nelle anticipazioni de La Promessa. Tutto lascia pensare, infatti, che Jimena abbia approfittato dell’amnesia dell’uomo in seguito a quanto avvenuto. Gli ha fatto pensare che la loro storia d’amore fosse perfetta e senza problemi. Ne ha approfittato soprattutto per cancellare definitivamente qualsiasi ricordo del legame con Jana, che non può fare a meno di pensare a lui.

Questo rapporto idilliaco di colpo sotto gli occhi di tutti, però, insospettirà alcune persone, tra le quali principalmente Catalina, interpretata da Carmen Asecas, e poi da Martina, ovvero Amparo Pinero. Le due proveranno a far ragionare Jimena, spingendola a essere sincera una volta per tutte. Inutile però provare a spiegarle che tipo di danno sta arrecando all’uomo, fornendogli una versione distorta della realtà. Catalina aiuterà Jana a ricostruire l’aereo di Manuel, andato perduto nell’incidente. L’idea è quella di riuscire a scatenare in lui dei ricordi repressi. L’uomo però reagirà in maniera fredda dinanzi al velivolo. Crede soltanto alla versione di Jimena, che gli ha spiegato come quello fosse soltanto un passatempo e che di sua spontanea volontà Manuel lo aveva abbandonato. Tutte falsità al servizio del suo scopo. Ormai la sua mente è altrove e anche le parole di Alonso non riescono a distoglierlo. Gli dice infatti che non deve più sposarsi per forza, così da salvare la famiglia. A breve infatti riceveranno l’eredità del nonno Juan e possono fare a meno dei soldi della donna. Alla fine Manuel e Jimena si sposeranno e Jana dovrà assistere al matrimonio dei due. Scriverà però una lettera al marchesino, confessandogli i suoi sentimenti. Il giorno dopo la prima notte di nozze, però, Manuel andrà da Jana per rivelarle un sogno strano, nel quale era in volo nel suo aereo. Poco dopo le chiederà di salire a bordo insieme, segno che forse i suoi ricordi stanno tornando finalmente.