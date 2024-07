La Promessa Jana e Manuel si sposano? Finale spietato

Si mettono insieme convolando a nozze, infine, Jana e Manuel tra finte gravidanze e famiglie contrarie? Il finale de La Promessa tiene il pubblico di Canale 5 col fiato sospeso, quando ormai manca poco alla conclusione di questa seconda stagione. La soap opera spagnola, originariamente in onda sulla rete iberica La1 dal gennaio 2023, è diventata una delle serie più seguite e apprezzate della televisione italiana. Il personaggio di Ana Garcés alla critica locale ha ricordato quello di Pepa de Il Segreto e per questo era necessario un finale per la coppia diverso per non sembrare una copia sbiadita dell’amata soap di Ponte Viejo. La Exposito viene assunta come domestica nella tenuta che da il nome alla telenovela, e s’innamora del proprietario, erede della famiglia De Luján, ma la sua ricerca della verità e del fratello, rapito quand’era ancora neonato, sarà molto complicata. Fino al gran finale de La Promessa l’amore tra Jana e Manuel segue però un percorso tortuoso, specialmente dopo che l’uomo ha avuto un incidente e ha perso la memoria. Al suo risveglio la moglie Jimena, da cui Manuel si stava per separare per stare finalmente con Jana, gli ha fatto furbescamente credere che i due siano ancora legatissimi. C’è però di peggio. Al punto in cui è arrivata oggi La Promessa in Spagna non è ancora stato girato il finale e gli sceneggiatori non hanno deciso cosa succederà tra Jana e Manuel se si metteranno insieme o no. Cameriera e possidente si amano, ma lui è succube dalla moglie Jimena, già vedova di suo fratello, che è disposta a fare di tutto per mettere i bastoni tra le ruote alla coppia e impedire al marito di lasciarla. Nel frattempo, anche Jana ha i suoi problemi con una persona decisa a non volerla lasciare scappare: si tratta del medico Abel, che è follemente innamorato di lei e deciderà di chiederle di sposarlo.

La Promessa anticipazioni spagnole: Manuel si toglie la vita?

Il personaggio interpretato da Ana Garcés rifiuterà la sua proposta, dato che lei vuole accanto a sé solo il pilota di aereo. Ma le cose non sono affatto così semplici, dato che il giovane De Luján, pressato dalle richieste della moglie, arriva a prendere una decisione drastica per risolvere la cosa. Per ora ne La Promessa Manuel e Jana non si sposano. Il personaggio interpretato da Arturo Garcia Sancho lascia una lettera a sua sorella Catalina, in cui le spiega i motivi del suo gesto, e subito dopo si dilegua, sparendo nel nulla. Finisce così la seconda stagione de La Promessa per i protagonisti, con un colpo di scena clamoroso che apre le porte a una terza annata che non sarà certamente avara di sorprese. In Spagna i nuovi episodi de La Promessa sono già in onda, mentre nel nostro Paese dovrebbero arrivare nei prossimi mesi e al momento Jana è alla ricerca di Manuel che pare essersi suicidato.