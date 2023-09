Beatriz Uomini e Donne Brando chi è età e Instagram: il suo segreto

Beatriz cognome Dorsi è la corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne 2023 con Brando e Cristian: età e Instagram della brasiliana

Beatriz per molti Beatrice con la sua dolcezza e bellezza ha subito conquistato il pubblico di Uomini e Donne. Si tratta della corteggiatrice mora di origini brasiliane del Trono Classico 2023 con protagonisti Brando e Cristian. La ragazza dai tratti esotici nel suo esordio su Canale 5 ha avuto modo di raccontare la sua complicata storia personale, aprendo il proprio cuore allo studio e guadagnandosi l’appoggio della conduttrice. “Ti fa onore ciò che racconti. – ha detto Maria De Filippi – Qui nessuno ti giudicherà”. Beatriz Dorsi, questo il suo cognome, è nata in Brasile, ma si è trasferita in Italia quando aveva solo 7 anni. Un cambio di vita radicale, dovuto all’adozione. Infatti, Beatriz ha raccontato di essere stata abbandonata dalla sua madre biologica e di essere stata successivamente adottata da una famiglia italiana, che l’ha cresciuta. Non ha più visto la donna che l’ha data alla luce, anche se questa l’anno scorso ha cercato di contattarla: trovatasi in punto di morte, ha espresso il desiderio di vedere la figlia ormai adulta. Beatriz ha però spiegato di aver rifiutato perché a suo dire non meritava perdono, parlando di come la madre l’aveva abbandonata da piccola.

La ragazza ha raccontato della sua adozione durante l’uscita in esterna con il tronista biondo Brando, con cui si è subito instaurato un bel rapporto di empatia reciproca. Per il resto, su Beatriz di Uomini e Donne si sa molto altro. Vive a Milano dove ha detto di studiare preso la facoltà di Scienze Politiche, seguendo i corsi a indirizzo relazioni internazionali e studi europei: secondo alcune fonti sarebbe anche una studentessa eccellente. Oltre a questo, di lavoro la corteggiatrice di Brando è hostess, l’ultima presenza professionale in ordine di tempo è ad una mostra di arte contemporanea ospitata dentro Palazzo Reale, sempre nel capoluogo lombardo. Non ha rivelato altri dettagli sul suo conto, per cui ad esempio non sappiamo con esattezza quanti anni abbia, anche se dovrebbe avere circa la stessa età di Brando, che ha per certo 22 anni. Non è escluso però che, nel prosieguo delle puntate di Uomini e Donne, la brasiliana possa rivelare altri dettagli della sua storia e della sua vita personale.

Beatriz Uomini e Donne Instagram

Dopo la sua sorprendente apparizione a Uomini e Donne, l’interesse attorno a Beatriz Dorsi è cresciuto notevolmente tra il pubblico, e molti sono andati sui social a cercare il profilo della corteggiatrice italo-brasiliana. Sul suo account ufficiale di Instagram, Beatriz ha oltre 2.600 follower, in rapida ascesa in pochi giorni, com’era prevedibile dopo il suo fortunato debutto televisivo di lunedì. Tra le foto che pubblica, la corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi predilige scatti della sua vita privata. Da alcuni di essi si scopre, in più, che ha anche un gatto di nome Tara. Se siete interessati a sapere di più sul suo conto, non avete che da seguirla, aggiungendosi alla già folta schiera di suoi ammiratori.