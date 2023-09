Grande Fratello spagnolo Oriana umilia Daniele che bestemmia VIDEO

Al Gran Hermano Vip Oriana preferisce soldi a Daniele Dal Moro che deluso bestemmia in diretta e poi cancella le foto con la Marzoli

Cosa è successo al Grande Fratello spagnolo nella puntata del 19 settembre tra Oriana e Daniele ha dell’incredibile. Per l’intera settimana nella versione iberica del reality la venezuelana ha dato il meglio di sé, sbandierando ai quattro venti e per giorni il suo amore per il fidanzato. Non ha fatto che parlare di lui con i concorrenti della Casa più spiata di Spagna raccontando anche dettagli molto intimi della sua relazione. Prima ha fatto il punto su litigi e crisi superate, poi ha fatto sognare gli Oriele parlando di gravidanza. Pensava di essere incinta per un ritardo e attacchi di nausea così è andata a comprare un test. Falso allarme, esito negativo, nessun figlio per gli Oriele, ma la reazione di Daniele è stata esemplare a detta della bionda influencer. Il veneto è risultato tranquillo, sereno e felice in grado di affrontare una possibile gravidanza. Cosi il Grande Fratello spagnolo, particolarmente cinico rispetto a quello italiano, ha deciso di mettere alla prova questo fantomatico grande amore che ha scricchiolato subito al primo test, dimostrando quanto la voglia di apparire e guadagnare superi i sentimenti, almeno secondo i fan di Daniele, mentre le Orianistas hanno una versione completamente differente di cosa è successo al Gran Hermano Vip che non può non essere illustrato nel dettaglio.

Grande Fratello spagnolo Oriana e Daniele: rifiuto e bestemmia VIDEO

Momento sorpresa per la venezuelana che viene chiamata in quella che per il Gf italiano è la sala Led che preannuncia un momento particolarmente emozionale. Scorrono le immagini degli Oriele e la parole dell’influencer, poi appare Dal Moro chiuso in una gabbia dorata (si avete capito bene come un animale da circo ndr). La Marzoli scoppia a piangere disperata, affermando quanto fosse disposta a tutto per vederlo. Mai dichiarazione fu così un autorete. Parte così la sfida degli autori, Oriana deve rinunciare alla cifra di 12mila euro che corrisponde a parte del suo ingaggio, quanto guadagna come concorrente del Grande Fratello spagnolo è infatti molto di più, si parla infatti di parte del montepremi comune per il vincitore. Se avesse accettato, avrebbe visto il suo fidanzato per soli tre minuti. Ovviamente la sconsolata Oriana ha preferito fare scalpore e il denaro rifiutando la proposta del Gran Hermano Vip. La venezuelana ha motivato la scelta dicendo che era una proposta scorretta e supplicando la produzione di far entrare Daniele come concorrente, ipotesi ovviamemte caldeggiata da giorni e che potrebbe anche accadere. La reazione del veneto è stata sopra le righe infatti ha iniziato a minacciare come al suo solito con toni forti di rompere oggetti e di far intervenire le forze dell’ordine. Infine preso dalla rabbia ha bestemmiato, quello che ha detto come imprecazione è “D** C****”. Ovviamente anche questo ennesimo capitolo della storia tra Oriana e Daniele sta facendo il giro del web con i fan della coppia che hanno sminuito quanto successo e hanno attaccato la produzione del programma per il trattamento che il veneto ha ricevuto.