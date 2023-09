Maria Corleone anticipazioni seconda puntata 20 settembre

Le anticipazioni della seconda puntata di Maria Corleone in onda stasera mercoledì 20 settembre: la scelta di Maria

Stasera 20 settembre torna su Canale 5 con la seconda puntata Maria Corleone, che conta gli episodi tre e quattro, dopo i primi due andati in scena mercoledì 13 settembre, che hanno sancito l’esordio della produzione. Le anticipazioni della fiction che vede protagonista Rosa Diletta Rossi sono già calde e ricche di colpi di scena. Nel primo appuntamento con la fiction di Mediaset abbiamo fatto la conoscenza della giovane stilista originaria di Palermo, ma trapiantata a Milano, Maria Corleone, nota col cognome Florio nella città dove vive col compagno Luca Spada, giudice da cui aspetta un figlio. Durante una cerimonia nella sua città, la donna ha assistito alla morte del fratello gemello e ha deciso di vendicarlo, avvicinandosi così alla sua famiglia mafiosa e prendendo lei stessa la via del crimine.

Secondo le anticipazioni della seconda puntata di stasera Maria Corleone, la protagonista in questo nuovo doppio appuntamento sarà chiamata a prendere una decisione importante, ovvero quella di prendere le redini dell’organizzazione criminale, sostituendo alla guida del clan suo padre Luciano, chiamato a farsi da parte dopo aver accusato un malore. Il personaggio di Rosa Diletta Rossi si addentrerà, così, ancora di più nel mondo della malavita, decidendo di espandere le attività anche in America, così da avviare nuovi business e generare nuove fonti di guadagno per i suoi.

Maria Corleone anticipazioni: il divorzio

Stando alle anticipazioni della puntata di stasera di Maria Corleone, la stilista dovrà affrontare diverse problematiche, molte delle quali riconducibili alla scarsa autorità che esercita sui suoi sottoposti, con molti membri del clan che non hanno accolto di buon grado la successione al potere tra Don Luciano e Maria e remano contro la donna. La figlia del boss dovrà impegnarsi soprattutto per convincere i soci di New York, così da poter finalmente espandere le proprie attività e perseguire i propri obiettivi. Mentre prosegue la sua scalata nel mondo del crimine, il suo fidanzato, Luca Spada, soffre moltissimo per la decisione della sua amata e s’impegna con tutto se stesso per farle cambiare idea. Il procuratore intende allontanare la sua ex compagna dalla sua famiglia e vuole riaverla con se a Milano, ma non sarà facile per lui smuovere Maria, sempre più convinta della sua scelta.

Spoiler alla mano, dunque, la donna deciderà di non ascoltare il proprio cuore e di non cedere alle pressioni di Luca, di cui la ragazza è ancora innamorata, ma con cui non intende tornare, volendo continuare la sua ascesa nel mondo del crimine. Tutto questo, dunque, sarà al centro della seconda puntata di stasera Maria Corleone, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. Ricordiamo che in totale gli appuntamenti con la fiction sono 4, ognuno dei quali costituito da un doppio episodio, per cui dopo quello di mercoledì 20 settembre ci saranno quelli del 27 settembre e i due del 4 ottobre, che concluderanno la corsa della serie tv. Il primo appuntamento con la fiction ha fatto registrare buoni numeri, il 16,50% di share con 2 milioni e 750.000 spettatori e l’obiettivo, chiaramente, è quello di confermare questi buoni dati.