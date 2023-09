Maria Corleone Vittorio Magazzù che faceva a Rosy Abate: che cambiamento

Nel cast di Maria Corleone Vittorio Magazzù, attore che i telespettatori hanno avuto modo di vedere nel ruolo del figlio di Rosy Abate

Con il debutto di Maria Corleone il pubblico si sta interrogando su chi sia l’attore che interpreta Stefano, il fratello della protagonista e per adesso personaggio centrale della trama. Il dubbio su chi è Vittorio Magazzù nasce appena si notano i tratti somatici dell’artista che ricordano molto un personaggio chiave di una fiction cult della Mediaset, Rosy Abate interpretata da una straordinaria Giulia Michelini, oggi più concentrata su cinema e teatro piuttosto che sul piccolo schermo per quanto riguarda la sua carriera. Nella fiction con Rosa Diletta Rossi, Stefano rinnega la sua famiglia fatta di delinquenti e la sua stessa sorella che diventa regina della mafia tra Palermo e New York. Ha il coraggio di denunciare quei boss che lo hanno cresciuto mettendoci la faccia e di raccontare l’attività criminale dei Corleone attraverso una piccola radio locale, punto di riferimento dei non omertosi in un territorio martoriato dall’attività criminale di cui è capo prima il padre, poi la sorella . Chi interpreta Stefano in Maria Corleone è Vittorio Magazzù, che il pubblico di Canale 5 più attento ha già visto per un’altra fiction a sfondo mafioso, sempre prodotta da Pietro Valsecchi: Rosy Abate. Nella seconda stagione dello spin off di Squadra Antimafia, interpreta infatti Leonardo, il figlio di Rosy Abate (Giulia Michelini) e Ivan di Meo (Claudio Gioè). Proprio la puntata finale della saga record di ascolti vede come protagonista Leonardo interpretato da Vittorio Magazzù. Infatti Rosy Abate si ricongiunge con suo figlio e assiste al suo matrimonio con la compagna Nina che avranno anche un figlio, nipote del personaggio interpretato da Giulia Michelini. Leonardo diventerà a sorpresa poliziotto proprio come suo padre e la notizia arriverà proprio durante le nozze. Strappalacrime ed emozionante l’ultima scena che vede il ragazzo felice ballare con la mamma tanto amata nonostante fosse mafiosa soprannominata regina di Palermo. La stessa donna, nonostante la preoccupazione per il futuro del figlio nella Polizia, abbraccia il suo unico figlio e mostra tutto il suo amore per lui.

Maria Corleone Vittorio Magazzù chi è

Vittorio Magazzù è nato nel 1997 a Palermo, in Sicilia, e ha quindi 26 anni. Alto 185 centimetri, è cresciuto a Roma, dove si è diplomato al Liceo Classico Garibaldi, interessandosi già alla recitazione e al teatro. Ha frequentato con successo la scuola Stap Brancaccio, e dopo i primi spettacoli è entrato nel mondo della televisione, inizialmente in ruoli minori. Partito con una parte secondaria in Questo nostro amore 80 (interpretava Ciccio Strano), nel 2018, che ha segnato il suo debutto sul piccolo schermo, è poi apparso nella serie La vita promessa e poi in Don Matteo 11, sempre nello stesso anno. Il suo ruolo più importante finora è stato appunto quello in Rosy Abate nel ruolo di Leonardo, figlio della protagonista, e dopo aver lavorato in Maria Corleone Vittorio Magazzù sarà anche in un’altra serie tv di prossima uscita, I Fantastici 5, con Raul Bova. Se volete seguirlo sui social, questo è il suo profilo Instagram. Ai tempi di Rosy Abate Vittorio Magazzù si dichiarò single, ora invece non si hanno informazioni su un’eventuale fidanzata. Sui suoi social posta spesso foto di agenzia e di campagne pubblicitarie mentre lascia poco spazio alla vita privata.