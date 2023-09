Anticipazioni Grande Fratello 2023: primo triangolo, Beatrice abbandona?

Tutti contro Beatrice dalle anticipazioni di stasera 21 settembre del Grande Fratello 2023 che lancia il primo triangolo

Coppie che nascono che vedono nascere le prime competizioni sentimentali, litigi che spaccano in due la casa, la crisi di nervi di Beatrice Luzzi che minaccia di lasciare il gioco. Anche questi gli argomenti al centro delle anticipazioni della puntata di stasera 21 settembre del Grande Fratello 2023. Su X, l’ex Twitter, impazzano in particolare due coppie che si spera nascono i Vittolita, ovvero quella formata dal modello ingegnere Vittorio e la bionda Anita, e i Masselica, Massimiliano Varrese e Angelica Baraldi. Nel primo caso analizzando i video che i fan della ship stanno iniziando a postare, un’attrazione tra Vittorio e Anita sembra stia nascendo sia a livello fisico che mentale dato che i due non si staccano mai e si fanno compagnia costantemente all’interno della Casa. Si attende il prossimo step, quello di un avvicinamento fisico più concreto che al momento manca. L’altra coppia invece con l’attore di Grandi Domani e la figlia di papà sembra essere davvero un’utopia visto che la stessa Angelica ha ribadito più volte che vede Massimiliano come un padre. In realtà c’è un altro elemento che dimostra quanto Varrese non sia attratto al 100% da Angelica nonostante la trovi interessante perché ha palesato interesse per un’altra concorrente del GF. Si tratta di Heidi, la bionda imprenditrice di origini albanesi che è entrata al Grande Fratello con il secondo gruppo di inquilini e che ha rubato il cuore non solo all’attore dando vita al primo triangolo del Grande Fratello 2023. Claudio, l’ex spacciatore di origine romagnola, è palesemente interessato alla ragazza che a sua volta non ha negato di trovare attraente Massimiliano nonostante fosse troppo grande per lei e senta il peso della differenza di età. Heidi ha invece messo una pietra tombale sul possibile flirt con Claudio visto che gli uomini che curano troppo il corpo non la attraggono. Così per scansare il palo in arrivo quest’ultimo ha negato il suo interesse per Heidi rispondendo ad una domanda diretta di Ciro Petrone anche se il volto di Gomorra Il Film non gli ha affatto creduto. Claudio sembra aver colpito un’altra concorrente, si tratta di Valentina che in confessionale ha ammesso di aver notato la somiglianza tra il romagnolo e diversi suoi ex fidanzati. Valentina, un po’ in ombra nella scorsa puntata, ha avuto anche un momento di sconforto perché sta lavorando molto su se stessa all’interno della casa per non dipendere più dal giudizio degli altri, uno dei suoi più grandi difetti.

Anticipazioni Grande Fratello 2023 Beatrice in lacrime

Stando alle anticipazioni di stasera 21 settembre del Grande Fratello 2023, un altro tema al centro della puntata sarà la crisi di nervi di Beatrice Luzzi. Eva di Vivere, in un gioco imposto dal GF, è stata attaccata dalla stragrande maggioranza dei coinquilini che le hanno dato dell’ipocrita scontrandosi in particolare con Lorenzo il calzolaio e Massimiliano. Il primo le ha detto che se non è falsa, ha un modo tutto suo di vedere la realtà, l’attore invece ha sottolineato quanto i suoi atteggiamenti siano spesso fuori luogo e sopra le righe. Il tutti contro Beatrice è nato dopo l’ennesimo pesante litigio tra Rosy Chin e la Luzzi sul tema cucina quando la rossa attrice ha contestato alla chef cinese di utilizzare come scusa il voler cucinare per i gieffini per controllare le dinamiche della casa. Dopo questa affermazione i concorrenti le sono andati contro dandole torto e schierandosi dalla parte di Rosy. Beatrice è rimasta spiazzata ed è scoppiata in lacrime, avendo paura che i suoi figli possano equivocare quello che succede all’interno della casa e vergognarsi di lei. A consolarla ci hanno pensato Letizia e Ciro Petrone ma la crisi dell’attrice è durata per ore arrivando persino a pensare di abbandonare il gioco nonostante sui social sia molto apprezzata per la sua personalità. Non è escluso che la puntata di stasera 21 settembre del Grande Fratello 2023 sia proprio per la Luzzi, magari l’occasione per conoscere l’identità del suo ex marito con cui è rimasta in ottimi rapporti dopo il divorzio.

Grande Fratello 2023 pronostici televoto stasera 21 settembre

Le anticipazioni di stasera 21 settembre del GF rivelano anche altre polemiche calde per Alfonso Signorini. Altro duro scontro tra Letizia e Grecia Colmenares che si sono date reciprocamente delle false, mentre Fiordaliso non ha digerito la nomination di Claudio ritenendo offensivo il discorso sulla sua anzianità e sul suo essere realizzata rispetto ai nip della casa. Oltre a Beatrice è Valentina, un altro pianto ha caratterizzato questi giorni un po’ pesanti nel reality, quello di Giselda Torresan. La ragazza è scoppiata in lacrime confidandosi con Samira Lui rivelando le sue insicurezze a livello fisico a causa probabilmente dell’atteggiamento di Paolo appreso solo nella scorsa puntata vedendo i confessionali di cui non era a conoscenza. Anche per la veneta potrebbe esserci stasera in diretta una sorpresa. Il televoto di stasera 21 settembre vede in nomination Beatrice Luzzi, Vittorio, Lorenzo e Arnold. Per quanto riguarda i pronostici facendo un giro sui forum dei fan del GF vedono un forte testa a testa per il preferito tra Beatrice Luzzi e Vittorio. Se la scorsa puntata tra i più votati è risultato il modello con un solo punto percentuale dietro Giselda, il suo dominio potrebbe essere contrastato dal crescente apprezzamento social per Eva di Vivere che attaccata da Rosy Chin e il suo gruppetto ha sortito l’effetto contrario nel pubblico. Chi rischia di perdere al televoto e quindi entrare di diritto insieme a Grecia Colmenares alla prossima votazione che decreterà il primo eliminato di questa edizione è Arnold. Il content creator è uscito con le ossa rotte dalla scorsa puntata dopo la strigliata durante le nomination di Alfonso Signorini, se vogliamo anche un po’ eccessiva perché non ha permesso al concorrente il discorso che stava facendo. Su di lui si è accanita anche Rosy Chin che ha mal digerito la schiettezza di Arnold che nei giorni scorsi senza peli sulla lingua ha detto che probabilmente da fuori il suo modo di fare potrebbe risultare antipatico. Il 22enne ha avuto una crisi scoppiando in lacrime e confidandosi con Grecia Colmenares teme di aver deluso i suoi genitori perché non riesce ad essere appieno se stesso.