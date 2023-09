Grande Fratello Paolo modello Vip smascherato vero profilo Instagram

Paolo Masella sta già facendo parlare molto di sé al Grande Fratello. Il mistero sui suoi social è stato svelato, ma anche quello relativo il suo lavoro.

Quest’edizione del Grande Fratello 2023 è iniziata fin da subito in maniera molto particolare, perché lo erano le sue premesse. Il noto reality show sta facendo tornare il gusto della scoperta ai suoi spettatori e soprattutto la curiosità su chi siano realmente i concorrenti che vedono davanti allo schermo. Paolo Masella è un chiaro esempio di quest’effetto che è tornato su Canale 5 dopo diverse edizioni in cui i Vip erano già tutti noti, direttamente o per vie traverse, al pubblico. Fino a quando però non si 3 scoperto che molti concorrenti Nip hanno anche un passato, se pur di poco conto, nel mondo dello showbiz. È l’esempio di Paolo del Gf che è anche modello, con il passare delle ore gli arcani sono stati svelati. Masella si è presentato come un macellaio con l’allergia dei social. Il romano ha dichiarato, infatti, già nella sua clip di presentazione di non aver mai avuto un profilo Instagram e di non aver neppure mai visto una puntata del Grande Fratello. Un mix che di rado si vede in televisione e che ha suscitato anche lo stupore di Alfonso Signorini.

In realtà, le cose non stavano esattamente come raccontato dal nuovo concorrente della casa più spiata d’Italia. Il macellaio, infatti, aveva un profilo aperto nel 2022 in cui figuravano diverse foto e video con gli amici in viaggio, a Barcellona e a Budapest, per esempio, ma anche scatti con la sorella e privati. Questo vuol dire che il ragazzo romano forse aveva deciso di cancellarlo prima di entrare nella casa. Forse è stato un gesto atto a costruirci sopra un personaggio all’insegna delle tradizioni e avverso alla modernità, uno acqua e sapone insomma, o forse serviva a cancellare alcune tracce del suo passato. Non lo sapremo mai. Sta di fatto che, una volta entrato al Gf, è arrivato online un nuovo profilo gestito dai suoi amici che lo raffigura nelle sue azioni nel reality fin dai momenti del suo ingresso e poco dopo è rispuntato anche il vecchio profilo. Probabilmente è stato riattivato dopo che Masella era stato scoperto e, quindi, era inutile negare l’evidenza.

Paolo Masella lavoro

I misteri, se così li vogliamo chiamare, non sono finiti qui sulla vita di Paolo del Gf. Lui ha dichiarato di fare il macellaio, ma anche in questo caso non corrisponde totalmente alla verità. O meglio, in questo caso c’è stata una piccola grande omissione. Fin da subito, è sembrato particolarmente a suo agio davanti alle telecamere, molto più di quanto non ci si potesse aspettare. Più che un talento naturale, è una dote che avrà sviluppato nel suo lavoro di modello, anche questo venuto a galla prima di quanto non si attendesse. Gli amici, però, anche in questo caso, sono arrivati in suo soccorso, specificando che per Paolo quello sulla passerella e dietro l’obiettivo è solo un secondo impiego. Sulla vita privata, invece, per il momento, non ci sono arcani da svelare: è entrato nella casa del Grande Fratello da single, ma chissà che nelle prossime settimane non possa succedere qualcosa.