Massimiliano Varrese ex moglie chi è Valentina madre di sua figlia FOTO

Massimiliano Varrese si è separato. Chi è l’ex moglie Valentina Melis con cui ha avuto una figlia di nome Mia

È al Grande Fratello che i Vip scelgono di far emergere la loro vita privata. È successo anche ad un volto noto dello spettacolo molto riservato come Massimiliano Varrese che ha parlato di sua moglie, ex, e di sua figlia. Nato nel 1976, l’attore di Grandi Domani si è sempre contraddistinto per il suo talento come attore, cantante e ballerino, attirando su di sé curiosità per le vicende che riguardano la sua sfera sentimentale. Stavolta non si tratta di tradimenti da dare in pasto al gossip, bensì di una lunga e bella relazione d’amore. Per precisione si tratta non dell’ex moglie ma della compagna Valentina Melis, con cui non si è mai sposato, anche lei attrice e conduttrice televisiva. L’incontro fatale tra i due c’è stato nel 2009 quando, l’attore e la futura mamma di sua figlia erano impegnati nel set dell’opera teatrale di Tre metri sopra il cielo. È superfluo dire che proprio in quell’occasione è scattata la scintilla tra il concorrente del Grande Fratello 2023 e l’artista e da lì per diversi anni sono stati assolutamente inseparabili. Prima ancora Massimiliano Varrese aveva iniziato una relazione con un’altra nota attrice e concorrente di Ballando con le stelle: Eleonora Di Miele, famosa anche per aver fatto Un posto al Sole, Capri 2 e il film Vita Smeralda. La loro storia d’amore durò circa tre anni e dopo la rottura fu lei a svelare i dettagli del loro doloroso addio al settimanale Di Tutto.

A quanto pare, la rottura con Massimiliano del Gf è nata per colpa della lontananza, non solo fisica, risiedeva nei progetti che avevano e che ha portato inevitabilmente a due strade separate. Dopo un po’ di tempo, comunque, la coppia Varrese-Melis ha ufficializzato il legame anche alla stampa e al mondo e otto anni dopo entrambi hanno annunciato di volersi sposare. Non sappiamo se ciò alla fine sia realmente accaduto, ma poi purtroppo si sono lasciati. Oggi Varrese è single e come tale è entrato nella casa più spiata d’Italia. Non è chiaro neppure da quanto tempo lo sia e se dopo Valentina Melis abbia avuto altre relazioni che evidentemente non sono andate a buon fine. In ogni caso, quella con la conduttrice televisiva sembra una storia ormai superata, anche perché sono passati alcuni anni dalla rottura. Il loro legame, però, resterà per sempre intatto, almeno sotto un certo punto di vista, perché hanno in comune una bellissima figlia.

Massimiliano Varrese figlia

Massimiliano Varrese nel 2017 ha festeggiato la nascita di Mia, nata a marzo di quell’anno e che ora ha sei anni, la cui madre è appunto Valentina Melis. L’attore sul suo profilo Instagram aveva celebrato il nuovo arrivo a casa con un lungo messaggio. A corredo c’era anche la prima foto in famiglia della piccola. Ora ne è passata di acqua sotto i ponti e la mamma e il papà non stanno più insieme, ma di certo non hanno fatto mancare a Mia tutto l’amore di cui ha bisogno per crescere. Massimiliano del Gf nella sua esperienza nella Casa non hai mai negato di avere, come giusto che sia, la sua bambina come ragione di vita e nei suoi occhi si percepisce la sofferenza per essersi separato.