Samira Lui genitori chi sono: scoperto il padre

Samira Lui ha un passato piuttosto tormentato: chi sono i genitori e i dettagli sulla sua vita privata, anche con il suo fidanzato.

Samira Lui è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione 2023 del Grande Fratello portando all’interno della Casa piú Spiata d’Italia la sua storia che riguarda i suoi genitori. Siamo abituati a vedere il suo fisico perfetto, la sua simpatia e l’evidente solarità che la contraddistingue in televisione e, in particolare, sulle reti Rai dove, dopo aver partecipato a Miss Italia, ha vestito anche i panni di professoressa a L’Eredità e ha partecipato a Tale e Quale Show. Il lato professionale la vede come una bellissima e bravissima showgirl, ma in pochi sanno i dettagli della sua vita privata. Samira non ha alle spalle un’infanzia per nulla semplice. L’amore non le è mancato, visto che la madre è importantissima per lei e rappresenta anche oggi un cardine assoluto per la sua vita. Samira Lui a 25 anni d’età, però, non ha mai conosciuto il padre di origini senegalesi e sicuramente non sarà stato semplice gestire questa mancanza, anche se la modella, grazie a un carattere di ferro e dalla grande positività, ora minimizza. La showgirl ne ha parlato così senza rancore al Grande Fratello, nella clip di presentazione che la riguardava. Non sono noti i nomi e i cognomi di chi sono i genitori della professoressa dell’Eredità, anche se spicca dalla storia della gieffina la grande donna che è sua madre che ha portato avanti la gravidanza non senza le difficoltà del caso e ha cresciuto una figlia splendida da sola senza il supporto di nessuno.

Samira Lui non è stata adottata come in molti credono, è friulana da parte di mamma e del Senegal da parte del papá. È figlia unica se si tiene conto solo dei parenti che conosce, perché ha tre tra fratelli e sorelle che non conosce e che non sanno di lei, dato che non ha mai visto l’uomo che l’ha procreata che si è rifatto una vita. La storia dei genitori di Samira parte da un viaggio in Africa della giovane mamma della Lui, un amore per quella Terra che sarà importantissimo in futuro. Tornata in Friuli, a Udine ebbe un colpo di fulmine per un uomo bello e affascinante. Dopo una notte d’amore rimase incinta della sua futura figlia, ma quell’uomo che amava non si sentiva pronto. L’unico contatto avuto da Samira con suo padre è stata una telefonata in cui gli è parso una brava persona con l’accento francese.

Samira Lui fidanzato

Una delle caratteristiche di Samira Lui, per sua fortuna, è saper reagire alle avversità e dimostrare di esserne uscita più forte. Ora la sua vita va a gonfie vele e nessuno sembra poterla fermare, né sul lavoro né nella vita privata. L’ex professoressa dell’Eredità è entrata nella casa già fidanzata e, anche in questo caso, il suo ragazzo non è esattamente uno sconosciuto. Stiamo parlando di Luigi Punzo, un noto modello di origini napoletane che di lavoro si occupa anche di supportare gli hotel di lusso fornendo diversi tipi di assistenza. Samira e il suo fidanzato si sono conosciuti due anni fa in una bella isola delle Baleari, Formentera, durante un aperitivo sulla spiaggia. La distanza non è mai stata un problema visto che lavoro permettendo la gieffina e il suo Lugi Punzo si alternano tra Milano dove vive la Lui e Napoli, dove il modello ha la sua famiglia. La coppia è famosa anche su Instagram: basta entrare sul profilo della terza classificata a Miss Italia per vedere una serie di foto in cui sono insieme in tutto il loro amore.