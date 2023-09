Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 22 settembre

L’eliminato della terza puntata di Bake Off 2023 crolla per la prova a sorpresa. Grembiule blu inaspettato

Ogni venerdì puntuale torna l’appuntamento con Bake Off e questa edizione è particolarmente interessante grazie al livello quasi magistrale di tutti i concorrenti che rende ancora più adrenalinico scoprire chi è uscito nella puntata di ieri sera 22 settembre dal programma di Real Time condotto da Benedetta Parodi. Anche per quanto riguarda il grembiule blu rispetto agli inizi dove sembrava essere delineato già chi potesse essere il vincitore, con il passare delle puntate la situazione si è resa molto più competitiva. Nella puntata di ieri sera di Bake Off 2023 al centro del cooking show le torte gioco ovvero quelle particolarmente divertenti o ispirate ad un game. La prova creativa vede la realizzazione di un preparato molto particolare, la torta pignatta che prende il nome dal gioco omonimo ovvero quello dove i bambini bendati colpiscono con una mazza una scatola appesa al cui interno sono delle sorprese tutte da ridere. La torta pignatta è dunque immaginata in questo modo, un esterno di principalmente pasta frolla viene riempito con altri dolcetti come biscotti, caramelle e cioccolatini. Molti concorrenti sono inciampati in questa preparazione perché in 140 minuti di fretta non sono riusciti a completare al meglio il ripieno del dolce. Tra questi c’è Xi che è andata in panico sbagliando più di quello che è capace di fare.

Bake Off ieri sera 22 settembre: eliminato e grembiule blu

Al secondo giro per le concorrenti di Bake Off 2023 ieri sera 22 settembre le difficoltà sono aumentate. La prova tecnica è stata incentrata sulla realizzazione di una hidden cake. Questa sorta di plum cake non ha tanto la difficoltà di essere buono o meno all’assaggio ma quella di dover eseguire alla perfezione una decorazione come un cuore, una stella o una scritta come quella di buon compleanno. Essendo tecnicamente uno step superiore rispetto a quella dei principianti, anche chi aveva vinto il grembiule blu la settimana precedente ovvero Irene nonostante il vantaggio si posiziona tra gli ultimi in classifica, seguita da Giovina e Karina. Ieri sera nella puntata di Bake Off di ieri sera 22 settembre il grembiule blu è andato a Fabio, secondo e terzo gradino del podio sono invece per Tommaso e Gabriele . Un giurato di eccezione, volto di E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici, sopraggiunge a fine terza puntata chiedendo di stupire in breve tempo con l’esecuzione di ciambelle fritte e al forno, per intenderci quelle che i più preparati chiamano i donuts. Sembra facile anche se non lo è però va segnalato che tra le tre prove a cui sono stati sottoposti, questa è quella in cui hanno eccelso diversi concorrenti. Quindi Ernst Knam, Damiano Carrara Tommaso Foglia devono fare un passo indietro e stabilire che chi è eliminato è il partecipante che ha realizzato la peggiore hidden cake. Sulla graticola vanno Giovina, Karina e Eleonora. Chi è stato eliminato ieri sera 22 settembre nella puntata di Bake Off è stata Karina, ovvero la concorrente originaria di Città del Messico, 40 anni, casalinga di Varese.