Tale e Quale 2023 concorrenti chi sono: altra esclusione

Il cast completo di Tale e Quale Show 2023 senza Cristina Scuccia, con Alex Belli e Ginevra Lamborghini con una sorpresa

Tale e Quale Show 2023 torna con Carlo Conti al timone del celebre programma di imitazioni arrivato ormai alla tredicesima edizione e basato sul format spagnolo Tu cara me suena. Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma andranno in onda otto incredibili puntate tra musica, esibizioni spettacolari e tanta comicità. La giuria magistrale e il feeling con il conduttore sono tra i principali ingredienti del successo di questa trasmissione che ha affrontato diverse polemiche, molto spesso sterili. Una su tutte quella sulla black face mal digerita dal padrone di casa ma che resta un divieto per le esibizioni dei partecipanti. Il cast di Tale e Quale show 2023 presenta dodici concorrenti che si dividono tra mostri sacri dello spettacolo, nuove promesse della tv e volti del Gf Vip: abbiamo l’attrice Ilaria Mongiovì, la cantante Ginevra Lamborghini, la celebre showgirl Pamela Prati, l’interpret romana Jasmine Rotolo, l’istrionica Maria Teresa Ruta, il vincitore di X Factor 2017 Lorenzo Licitra, la conduttrice di moda Jo Squillo, l’affascinante attore Alex Belli, l’icona anni 80 Scialpi e il giovane cantautore pugliese Gaudiano. Come lo scorso anno torneranno Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli come quota comica del cast. Grande assente è invece Cristina Scuccia reduce dall’esperienza dell’Isola dei Famosi. L’ex suora infatti avrebbe rinunciato non potendo avere maggiore controllo sui costumi e i personaggi da imitare. Come nelle scorse edizioni del programma cult condotto da Carlo Conti i partecipanti verranno seguiti e aiutati da un gruppo di coach tra i quali ritroviamo Emanuela Aureli.

Tale e quale show su Rai 1 da tredici lunghi anni ha il potere con il suo riscontro di pubblico di lanciare la carriera di volti emergenti. L’esempio più alto è quello dei talentuosi Gemelli di Guidonia che grazie alle loro imitazioni (tra le più iconiche i Beatles e i Bene Gees) si sono fatti notare dalle alte sfere Rai arrivando ad essere personaggi di punta della rete. Una carriera rosea anche quella di Samira Lui che dopo le sue performance nello show con Carlo Conti è passata a Mediaset. Gli occhi quest’anno sono puntati su Ginevra Lamborghini e Ilaria Mongioví in particolare, chissà se è il loro anno, mentre tra i papabili vincitori spicca Gioviano.

Tale e Quale 2023 giuria

Per quanto riguarda la giuria di Tale e Quale Show 2023 ritroveremo i giurati dello scorso anno. Si tratta dell’eccentrico Cristiano Malgioglio che molto probabilmente non risparmierà anche quest’edizione i suoi giudizi pungenti, al suo fianco la regina della giuria Loretta Goggi sempre pronta a trovare del buono anche nelle esibizioni più disastrose e l’attore toscano Giorgio Panariello con la sua verve comica. In ogni puntata ci sarà poi un quarto giudice, un volto noto del mondo dello spettacolo che sarà imitato da uno dei concorrenti. Insomma anche questa edizione ne vedremo delle belle! A votare le esibizioni non saranno soltanto i giudici ma anche i gli stessi concorrenti e il pubblico da casa che potrà esprimere le proprie preferenze per le esibizioni della serata, attraverso i social Facebook e X (l’ex Twitter).