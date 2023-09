Fabio Maria Damato chi è manager di Chiara Ferragni: del Sud

Chi è Fabio Maria Damato il manager di Chiara Ferragni che compare in The Ferragnez Speciale Sanremo. Di dove è e il suo stipendio

Protagonista della puntata speciale di The Ferragnez dedicata al backstage di Sanremo 2023 è Fabio Maria Damato. Un nome che forse ai più dice poco e che invece detta legge in fatto di moda. Spesso viene confuso come manager di Chiara Ferragni, nel dettaglio ha un ruolo più specifico all’interno delle società della bionda influencer milanese. Si potrebbe definire il braccio destro della moglie di Fedez: da ormai quattro anni lavora insieme alla Ferragni e di lavoro è General Manager di The Blonde Salad, di Chiara Ferragni Collection nonché consulente, in prima persona, dei look e outfit dell’imprenditrice digitale. Fabio Damato è del Sud, ha origini pugliesi ed è nato a Barletta non si sa quando. Il manager della Ferragnez si è formato nel campo dell’Economia Aziendale, laureandosi alla Bocconi di Milano nel 2008, poi la sua carriera ha toccato le sponde del giornalismo, grazie all’esperienza nel settore moda per diverse testate, dal Correre della Sera ad Amica.

La svolta nel curriculum già di livello per Damato arriva nel 2017, quando inizia a lavorare per The blonde Salad, la società di Chiara Ferragni, e qui l’uomo fa carriera, diventando una delle figure di riferimento nell’impero della madre di Leo e Vitto, oggi uno dei conglomerati economici più importanti del mondo nel suo campo. Oltre a un solido rapporto lavorativo, tra la Ferragni e il suo manager c’è anche uno stretto rapporto di amicizia, come ha raccontato proprio la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 nella serie incentrata sulla sua famiglia. L’uomo ha assistito ai momenti più importanti della vita della bionda influencer e rimane sempre al fianco dei Ferragnez in ogni loro avventura. Non si sa molto, invece, del passato o della vita privata del manager, che anche sul suo profilo Instagram non lascia trasparire molte informazioni sul suo conto, pubblicando più che altro foto di se stesso o in compagnia della sua cara amica. Dunque non è noto se Fabio Maria Damato è fidanzato oppure single.

Fabio Maria Damato stipendio

Una delle curiosità degli utenti che gravitano intorno alla figura di Fabio Maria Damato è relativa allo stipendio che il manager percepisce, tuttavia, trattandosi di imprese private, non è noto a quanto ammonti il guadagno del manager di Chiara Ferragni. Possiamo solamente immaginare che, dato l’alto fatturato delle società dell’imprenditrice, il compenso di un uomo così importante e decisivo debba essere alto, però è impossibile stabilirlo con precisione. Ciò che è certo è che, in tutto l’impero che la bionda influencer ha saputo costruire negli anni, il manager è una delle figure più importanti, una delle più vicine al grande capo. Abbiamo parlato del legame d’amicizia che lega i due, ma anche sul lavoro il loro rapporto è speciale, come testimonia, ad esempio, il fatto che Fabio sia l’unico a poter scegliere gli outfit della Ferragni, incidendo così su una componente davvero tanto importante del suo lavoro. Dietro gli iconici vestiti che la Ferragni ha sfoggiato a Sanremo 2023 sul palco dell’Ariston, come il finto nudo o il celebre manifesto Pensati Libera, c’è il suo fidato braccio destro capo del suo team. Ormai è conosciuto e apprezzato da tutti i fan dei Ferragnez e non solo, visto che come consulente sui look Fabio Maria Damato è corteggiatissimo dalle Vip, non a caso lavora anche per Diletta Leotta.