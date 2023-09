Giorgio Napolitano figli chi sono e cosa fanno oggi Giulio e Giovanni

Giorgio Napolitano e la moglie Clio Maria Bittoni hanno due figli: Giulio e Giovanni. Cosa fanno oggi e la loro vita privata

Giorgio Napolitano ha due figli avuti con la moglie Clio Maria Bittoni: Giovanni nato nel 1961 oggi ha 62 anni e Giulio nato nel 1969 e quindi di 54 anni. È raro trovare scatti dell’ex presidente della Repubblica con la sua famiglia, in particolare con i due figli. Infatti mentre con Clio Maria Bittoni sono state tante le occasioni ufficiali dove la coppia è stata immortalata, Giovanni e Giulio si sono sempre tenuti distanti dal ruolo istituzionale del padre anche se poi hanno intrapreso entrambi una carriera che in parte può definirsi politica. A L’Intervista di Maurizio Costanzo di qualche anno fa Giorgio Napolitano parlò dei suoi affetti più cari e del suo privato, celebre fu la battuta di quando raccontò come aveva conquistato sua moglie, disse infatti di averla conquistata per fame perché il suo lungo corteggiamento fu in diversi ristoranti romani fino a quando lei non ha ceduto. Sui suoi figli invece, come è giusto per un politico con un ruolo così importante come deputato prima e presidente della Repubblica poi, non si è praticamente mai espresso. Tra i corridoi del Quirinale si è sempre parlato di una famiglia molto solida, all’antica fondata su rispetto e stima reciproca e di un affetto che legava il compianto partigiano morto a 98 anni con la sua prole. Sicuramente l’emerito del Colle sarà particolarmente orgoglioso della carriera che hanno intrapreso i suoi Giovanni e Giulio che attualmente è di grande rispetto.

Giorgio Napolitano figli cosa fanno oggi

Per quanto riguarda cosa fanno oggi i figli di Giorgio Napolitano partiamo dal primogenito Giovanni. Dopo aver intrapreso uno studio a doppio filo tra Roma e il Sussex laureandosi in Inghilterra in Scienze Politiche con indirizzo in Tecnologia, nel nostro paese ha prima ricoperto il ruolo di dipendente presso gli uffici dell’Autorità Garante della Concorrenza. In questo suo lungo percorso terminato venti anni il punto più alto è che causò non poche polemiche fu la sua carica di responsabile dell’Antitrust settore affari internazionali. Il primo figlio di Giorgio Napolitano si è poi trasferito alla VIPO dove l’unica differenza rispetto al suo ruolo precedente era quello di dipendere direttamente da un organo delle Nazioni Unite. Infatti ha continuato ad occuparsi del rispetto delle regole di concorrenza. Giovanni Napolitano fino a due anni fa ha ricoperto il ruolo di direttore del Dipartimento di Transizione e di Sviluppo dei Paesi. Oggi è di nuovo dirigente all’Antitrust. La moglie di Giovanni Napolitano si chiama Darlene Tymo da cui ha avuto due figli: Sofia, 26 anni, e Simone, 24 anni, entrambi nipoti di Giorgio Napolitano. Giulio, secondo figlio di Giorgio Napolitano, è nato nel 1969 e ha 54 anni di età. Per quanto riguarda la sua carriera è da sempre indirizzata verso l’Università senza impieghi collegabili alla politica. Infatti è professore universitario di Diritto Amministrativo attualmente presso l’Università degli Studi di Roma Tre. Oggi risulta single, ma potrebbe essere anche fidanzato visto che è molto riservato mentre la sua ex è un volto noto del mondo della politica. Giulio Napolitano stava con Marianna Madia già ministro della pubblica amministrazione con Renzi e Gentiloni ed ex portavoce del PD.