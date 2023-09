Giorgio Napolitano moglie chi è Clio Maria Bittoni: il sacrificio

Si chiama Clio Maria Bittoni la vedova di Giorgio Napolitano, moglie per oltre 60 anni e madre dei suoi figli: la biografia dell’avvocato

Lui storico presidente della Repubblica Italiana e partigiano, lei uno degli avvocati più importanti d’Italia. Clio Maria Bittoni, meglio nota come la moglie di Giorgio Napolitano, non si può certo dire che sia una donna che abbia vissuto la sua vita nell’ombra accanto all’uomo politico più influente degli ultimi anni in Italia. Di origini marchigiane è nata a Chiaravalle il 10 novembre 1934 potremo dire che fin dalla nascita la sua vita è stata segnata dalla politica. Sua madre era una nota socialista Diva Campanella esiliata quando diede alla luce la futura moglie di Napolitano. Riuscì però dopo la Grande Guerra a crearsi una vita privata e una carriera non influenzata da agenti esterni. Si diploma al Liceo Classico di Jesi e poi si trasferisce in pianta stabile a Napoli dove prende la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II, in seguito come da prassi supera l’esame professionale e diventa avvocato. È tra i banchi del celebre ateneo partenopeo che Clio Maria Bittoni conosce il suo futuro marito Giorgio Napolitano. Uno sguardo bastò tra i due per vedere accesa quella fiamma che è rimasta accesa e indistruttibile per oltre 70 anni. Il primo incontro fu all’insegna del romanticismo. La dichiarazione d’amore avvenne a Roma davanti al Colosseo. Dopo il fidanzamento ufficiale Giorgio e Clio si trasferiscono da Napoli a Roma dove vivranno per sempre con la loro famiglia. Il matrimonio di Giorgio Napolitano e sua moglie venne celebrato nell’estate del 1959, una cerimonia civile e non religiosa visto che sono atei al Campidoglio. Nella Capitale hanno mandato avanti la loro vita privata e lavorativa, la moglie del presidente della repubblica emerito si specializza in diritto del lavoro, in particolare nel ramo dello sfruttamento dei braccianti difendendo questa categoria che ancora oggi vede problematiche irrisolte sul salario minimo.

Giorgio Napolitano moglie: la carriera di Clio Maria Bittoni

Inoltre divenne consulente del lavoro ma a difesa dei diritti dei più deboli a tal punto che era tra determinate categorie professionali più celebre del marito. Il punto più alto della carriera di avvocato di Clio Maria Bittoni è come dipendente delle cooperative rosse, ruolo che lasciò quando Giorgio Napolitano intraprese la sua carriera politica e fu eletto, ritenendo incompatibile questo lavoro con l’incarico di parlamentare del coniuge. Il gesto più importante che la nota avvocatessa ha fatto per il suo compianto marito è stato rinunciare alla carriera. Come moglie dello storico partigiano era sempre a suo fianco nelle visite ufficiali, le foto più famose che vedono Clio Maria Bittoni in momenti molto importanti per la storia d’Italia sono accanto a Michelle Obama, all’epoca first lady statunitense, e quando ha difeso più volte le donne pubblicamente in diversi comizi. Una piccola curiosità sulla moglie dell’ex presidente della Repubblica riguarda il suo essere poco avvezza alle regole del Quirinale. Giorgio Napolitano è morto a 98 anni a causa di una malattia di cui non sono stati resi noti i dettagli. La coppia ha avuto due figli: Giovanni Napolitano, oggi funzionario dell’AGCM, e Giulio professore universitario di Diritto Amministrativo.