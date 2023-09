Grande Fratello chi è stato eliminato: nomination ieri sera 21 settembre

Nessun eliminato ieri sera 21 settembre al Grande Fratello 2023: chi è stato nominato dopo Grecia Colmenares. In cinque rischiano l’eliminazione

Ieri sera nella terza puntata del Grande Fratello 2023 del 21 settembre lacrime inattese per padri assenti con Samira Lui e Paolo protagonisti, il ritorno della passione nella suite e un verdetto che spiazza su chi è stato eliminato al televoto tra Beatrice Luzzi e Arnold. Una serata ricca iniziata con l’ennesimo noioso confronto tra Eva di Vivere e Rosy Chin terminato con Massimiliano Varrese che definisce ancora una volta la rossa attrice ipocrita. Poi si passa subito al doppio blocco emoziale intervallato dalla comunicazione su chi è uscito ieri sera 21 settembre al Gf. Prima una lunga chiacchierata sul padre di Samira Lui che la professoressa dell’Eredità non ha mai conosciuto, assenza che in gran parte alla showgirl di origini senegalesi in fondo non ha pesato più di tanto. Poi una breve ma intenso dialogo c’è stato tra Alfonso Signorini e Paolo Masella che ha confessato che suo padre Danilo ha problemi con l’alcol e lui non vuole più vederlo. Per entrambi sopresa delle mamma e pianti disperati, Samira ha ricevuto un video di Diletta, Paolo ha riabbracciato fisicamente sua madre Sandra.

Il momento più toccante della serata di ieri del Grande Fratello 2023 è stata con Lorenzo il calzolaio che ha raccontato la sua storia di una parternitá tanto desiderata che è arrivata dopo 8 anni di tentativi con sua moglie e con la fecondazione assistita. Anche oer il calzolaio influencer del Gf un video di moglie e figlia con annessa commozione. La linea comica è stata portata avanti nuovamente da Giselda Torresan e Giuseppe Garibaldi che hanno scoperto il ritorno della suite. Il verdetto del televoto ha invece spiazzato gli inquilini che hanno visto trionfare Beatrice Luzzi, rosicando: chi è stato eliminato ieri sera 21 settembre al Grande Fratello 2023 è Arnold che lunedì affronterà Grecia Colmenares per l’eliminazione definitiva dal gioco. Fronte percentuali il più votato è risultato Vittorio il modello con il 33%, a seguire l’attrice di Vivere con il 26%, Lorenzo 21% e Arnold dietro solo di un punto con il 20%.

Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 21 settembre

Nella puntata di ieri sera 21 settembre del Grande Fratello 2023 sono tornati i preferiti per dare immunità al successivo televoto. I preferiti della Casa e quindi immuni sono Ciro, Fiordaliso, Massimiliano, Paolo, Marco, Giuseppe, Alex. Cesara Buonamici ha scelto di rendere immune Beatrice. I nominabili hanno fatto nomination palesi: Anita ha scelto Valentina perché ancora non si conoscono, nomination ricambiata dalla concorrente bruna. Lorenzo ha fatto il nome di Claudio per spronarlo, Samira ha nominato Heidi perché non si sono parlate tanto. Claudio sceglie Giselda per poco dialogo tra loro, Rosy ha scelto Valentina perché in un gioco l’ha definita ipocrita, Letizia, Angelina e Giselda hanno nominato Claudio per il suo litigio con Fiordaliso. Heidi ha scelto Giselda perché non hanno punti in comune, Vittorio ha scelto Angelica perché non c’è rapporto. Nella puntata di ieri sera 22 settembre del Grande Fratello è stato poi il turno delle nomination nel segreto del confessionale. Alex nomina Vittorio perché ha nascosto le sue ambizioni personali da modello, Marco anche fa il nome di Vittorio perché ha più volte ribadito che non gli interessa il gioco. Anche Fiordaliso sceglie il ragazzo che ha già superato due televoti. Giuseppe Garibaldi fa il nome di Claudio perché troppo diversi, anche Massimiliano sceglie il romagnolo perché lo vede “imballato”. Le nomination continuano con Paolo che prosegue a fare il nome di Giselda perché si integra poco, Beatrice sceglie Lorenzo per i suoi attacchi personali, Ciro invece nomina Anita perché c’è poco dialogo. Grecia Colmenares vota Rosy, Arnold fa il nome di Heidi perché l’unica persona con cui non ha un feeling. I più votati sono stati Claudio, Vittorio e Giselda che rischiano così l’eliminazione. Infatti nella prossima puntata il televoto decreterà il primo eliminato. Nella puntata di Ieri sera 21 settembre del Grande Fratello sono stati nominati Claudio, Giselda, Vittorio, Grecia e Arnold, questi ultimi due a causa dei due precedenti televoti.