Grande Fratello torna passione in suite con Giuseppe Garibaldi e Giselda

Ieri sera nella puntata del 22 settembre del Grande Fratello Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno della suite. Ad inaugurarla Giselda e Garibaldi

Gli appassionati del Grande Fratello un po’ se lo aspettavano con la presenza del tugurio è bastata una settimana di attesa per avere la conferma che la casa del GF 2023 ha anche un’altra stanza diventata iconica nel corso delle vecchie edizioni. Stiamo parlando della suite che torna prepotente protagonista in questa particolare stagione del reality condotto da Alfonso Signorini con la speranza che possa creare dinamiche e accendere la vita dei concorrenti apparsi finora molto timidi rispetto ai cast a cui il programma ci ha abituato. Basti pensare alla suite di Patrick e Katia con l’uomo nato a Teheran che nelle due notti trascorse con la bionda moglie di Ascanio ha regalato momenti divenuti virali anche grazie alla Gialappa’s Band. Stesso discorso con Floriana che si cimentò in un vero e proprio show che probabilmente le permise di vincere poi la sua edizione, un po’ come avvenuta per Serena Garitta che cercava attenzioni da Patrick. La speranza di questa edizione del Grande Fratello 2023 è proprio quella di riuscire ad avere nuovamente momenti esilaranti o passionali per attirare l’attenzione del pubblico da casa e quello che commenta sui social. Per la prima volta della suite in questa edizione sono stati convocati in confessionale Giselda e Giuseppe Garibaldi perché sono i due concorrenti che portano avanti la linea comica di questo GF. Il calabrese e la veneta hanno mantenuto il segreto della suite per tutta la puntata con Giselda che ha scelto poi di portare con lei e Giuseppe un’amica. La decisione è ricaduta su Samira per la gioia di Garibaldi che aveva in qualche modo suggerito di invitare la ex professoressa de L’Eredità. I tre hanno trascorso qualche ora nella stanza cenando e trascorrendo la notte tra tante risate.

Grande Fratello suite: le coppie che potrebbero entrare

La suite del Grande Fratello 2023 ha una jacuzzi circolare, una stanza con un divano angolare bianco e tanti petali di rosa ad accogliere i concorrenti. Ovviamente fin dalle prime immagini sui social si è iniziato a fantastica su quella coppia possa essere protagonista nella suite e in tanti hanno puntato Anita e Vittorio che sembrano sempre più affiatati. Anche per questo appare improbabile che il modello possa essere eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello 2023 anche perché piace molto al pubblico e ha già superato due televoti con un primo ed un secondo posto. Un’altra coppia che potrebbe, sempre secondo gli utenti social e le suggestioni nate in queste prime puntate, è quella formata da Massimiliano Varrese e Heidi, imprenditrice di origini albanesi. L’attore di Grandi Domani e Carabinieri sembra attratto dalla bionda gieffina ma non è ancora uscito allo scoperto definitivamente. La ship però è apprezzatissima dal pubblico e c’è chi spera in una svolta proprio nella suite, un po’ come avvenuto qualche anno fa tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ancora oggi legatissimi, oppure in una notte di passione come quella vissuta da Giulia Salemi e Francesco Monte.