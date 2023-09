Jasmine Rotolo chi è concorrente Tale e Quale 2023: mamma showgirl

Jasmine Rotolo è una cantante romana figlia della compianta Stefania è tra i dodici concorrenti di Tale e Quale 2023

Federica Rotolo in arte Jasmine nasce a Roma il 26 luglio 1972. Prende il cognome della madre showgirl Stefania Rotolo mentre il padre è il sassofonista brasiliano Tyrone Harris. Cresce a Roma alternando periodi con la madre e lo zio Alessandro e periodi in collegio. All’eta di nove anni perde la madre, morta a 20 anni a causa di un tumore all’utero restando orfana. Federica inizia a studiare danza classica e pianoforte all’età di 6 anni per poi appassionarsi al canto. Lavora per qualche anno in Africa nel settore del turismo e proprio in Tunisia sceglie lo pseudonimo Jasmine dal francese jasmin ossia gelsomino, fiori che le erano stati regalati in quel periodo. La carriera musicale di Jasmine Rotolo inizia nel 1997 come cantante nel gruppo hip-hop Sottotono con cui incide i brani “Solo lei ha quel che voglio”, “Dimmi di sbagliato che c’è” e “Chissà ora con chi sei”. Nel 2004, 2006 e 2007 partecipa ai tour di Renato Zero che in gioventù era stato amico della madre di Jasmine. Nel 2007 la figlia di Stefania Rotolo partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano “La vita subito”. Nello stesso anno la concorrente di Tale e Quale Show 2023 esce l’album di debutto “Salutami Jasmine” prodotto da Renato Zero. Da questo momento in poi Jasmine Ruotolo avrà sempre meno visibilità nel mondo dello spettacolo. Sappiamo che nel frattempo ha contribuito a fondare l’azienda Grooveme Entertainment che si occupa della creazione di contenuti digitali. Nel 2023 avviene dunque il grande ritorno per Jasmine Rotolo a Tale e Quale 2023. Dunque questa è una grande occasione che ha permesso alla figlia di Stefania Rotolo di ricordare al pubblico il proprio talento.

Jasmine Rotolo genitori

Jasmine è figlia del sassofonista brasiliano Tyrone Harris, suo padre, e della showgirl romana Stefania Rotolo, sua madre. Stefania classe 1951 viene indirizzata verso il mondo del ballo dalla madre, la ballerina austriaca Martha Matoussek. Negli anni ’60 entra a far parte dei Collettoni di Rita Pavone ed è proprio in questa occasione che conosce un’ancora sconosciuto Renato Zero. Negli anni successivi sarà tra le personalità che animavano il celebre locale romano Piper per poi unirsi alla compagnia di danza di Franco Estil per un tour in America Latina. Proprio in questa occasione conosce e si innamora del sassofonista brasiliano Tyrone Harris. Per stare con lui decide di trasferirsi a Rio de Janeiro dove perfeziona le sue doti di ballerina. Nel 1972 dall’unione di Harris e Stefania nasce proprio Federica. L’uomo però decide di non riconoscere la figlia per motivi mai chiariti. Stefania dunque torna a lavorare in Italia dove continua la sua carriera come attrice, ballerina e anche cantante. La carriera di Stefania Rotolo subisce una battuta d’arresto a causa di un tumore all’utero. Dopo un primo intervento sembra poter tornare a lavorare ma ormai la malattia è in uno stato troppo avanzato. Stefania muore nel 1981 all’età di trent’anni. Renato Zero le dedicherà la canzone “Ciao Stefania”. Riguardo l’assenza del padre Tyrone, Jasmine ha dichiarato di non aver mai sentito l’esigenza di cercarlo di essersi abituata nel tempo alla sua mancanza.