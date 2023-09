Tale e Quale Show Chiara Ferragni chi è l’imitatrice in giuria

C’è Chiara Ferragni nella giuria della prima puntata di Tale e Quale Show 2023: chi è l’imitatrice dell’imprenditrice digitale e influencer

Chiara Ferragni è la quarta giurata della prima puntata di Tale e Quale Show 2023. Anche in questa nuova edizione Carlo Conti, oltre a confermare i tre giurati Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi, ha voluto dare spazio ad un quarto giurato che in realtà è sempre un imitatore o imitatrice. Questa volta la presenza di Chiara Ferragni in versione Tale e Quale è stata annunciata dallo stesso conduttore Rai durante la conferenza stampa di presentazione del programma, una piccola anteprima da regalare al pubblico che ovviamente si chiedere, tra un’esibizione e l’altra del cast, chi si nasconde dietro la maschera dell’influencer. Si tratta di una presenza inedita a Tale e Quale che di recente ha dato spazio alle imitazioni di Serena Bortone, Adriano Celentano, Mario Giordano, Giampiero Mughini e Antonino Cannavacciuolo. Chi imita Chiara Ferragni è Valentina Barbieri alla sua prima presenza al programma Rai condotto da Carlo Conti.

L’imitatrice è divenuta popolare al grande pubblico grazie alla trasmissione Gialappa Show in onda su TV8 dove per la prima volta in tv ha proposto la sua versione di Chiara Ferragni. Tutto è nato però sul web e in particolare sui social infatti Valentina Barbieri ha quasi 500 mila follower su Instagram e proprio attraverso la piattaforma ha fatto conoscere le sue imitazioni con video diventati virali e che hanno attirato l’attenzione di Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band. L’imitazione di Chiara Ferragni a Tale e Quale Show arriva proprio a pochi giorni dalla messa in onda dell’episodio dedicato a Sanremo della serie The Ferragnez dove la vera imprenditrice racconta la sua esperienza al Festival accanto ad Amadeus e i problemi affrontati durante la kermesse e dopo.

Tale e Quale Show chi è Valentina Barbieri

Chi imita Chiara Ferragni stasera a Tale e Quale Show 2023 nella puntata del 22 settembre si chiama Valentina Barbieri. Oggi a 27 anni e la sua carriera è decollata con la partecipazione da protagonista nel cast di Gialappa Show su Tv8. In realtà la bionda imitatrice è diventata famosa due anni fa sui social, soprattutto su Instagram grazie alle sue performance in cui appariva identica a star e influencer come Giulia De Lellis, il premier Giorgia Meloni, Francesca Fagnani a Belve, Soleil Sorge al Grande Fratello Vip e soprattutto la Ferragni che ha portato anche in giuria nella trasmissione di Carlo Conti. In seguito al suo crescente successo Valentina Barbieri ha preso parte a Generazione Lol 2 su Prime Video dove però ha avuto la meglio, vincendo, Daniele Cabras. Fin dall’infanzia l’influencer comica ha sempre coltivato l’ambizione di diventare attrice e insieme alla recitazione, dopo il liceo, ha scelto di iscriversi all’Università dove studia Ingegneria delle Telecomunicazioni. L’imitatrice della Ferragni è romana, è nata nella Capitale il 6 gennaio del 1995 sotto il segno del Capricorno, i suoi genitori non sono famosi e il suo fidanzato è un collega. Si tratta dell’ imitatore Thomas Basilico che imita spesso Alex Belli.