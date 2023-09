Tale e Quale Show 2023 Cristina Scuccia perché non c’è: che pretese!

Nel cast di Tale e quale show 2023 Cristina Scuccia, la suora di The Voice, dopo l’annuncio ha rinunciato. Fatta fuori? Carlo Conti fa chiarezza

Nonostante fosse stata pubblicizzata la sua partecipazione come un gran colpo di Tale e Quale Show 2023 nel cast di questa edizione non ci sarà più Cristina scuccia, nota anche come suor Cristina di The voice. Polemiche Non sono mancati i rumors sul perché la giá concorrente dell’Isola dei famosi non è più tra i partecipanti e per non creare un polverone mediatico sul caso è intervenuto lo stesso Carlo Conti che ha spiegato se Cristina scuccia è stata fatta fuori da Tale e Quale o è stata una sua scelta per motivi personali. Un’assenza pesante quella della cantante che ha venduto milioni di album in tutto il mondo con le sue cover tra le più famose quella di no one di Alicia keys. La giovane di origini siciliane era infatti tornata sulla cresta dell’onda dopo l’esclusiva di verissimo in cui aveva raccontato di essersi tolta il velo, di non essere più una suora e di aver ricominciato una nuova vita in Spagna dove faceva la cameriera.

Grazie a queste dichiarazioni Cristina Scuccia ha intrapreso, o almeno ci ha provato, una carriera nel mondo dello spettacolo iniziando dal reality Mediaset condotto da Ilary Blasi, deludendo però le aspettative di chi puntava su una sua vittoria o in una partecipazione memorabile, risultando anonima nonostante abbia infiammato il gossip per una sua presunta omosessualità. La seconda chance per la vincitrice della prima edizione di The Voice si era presentata tramite Carlo Conti e la produzione di Tale e quale che dopo serrati casting l’avevano scelta per far parte del cast dell’edizione di quest’anno punto d’altronde voce e presenza scenica sul palco non le mancano e già il pubblico sognava esibizioni di alto livello e imitazioni che sarebbero diventate iconiche. Non a caso l’ex Suor Cristina era tra le papabili vincitrici del programma del venerdì sera di Rai 1.

Tale e quale show Carlo Conti su Cristina Scuccia

Chi però puntava sul rilancio della carriera da cantante della naufraga dovrà purtroppo ricredersi perché non solo Cristina scuccia è assente dal cast di Tale e Quale Show 2023 ma è ufficiale che non parteciperà più al programma. Nonostante sia da sempre tra i conduttori più tranquilli e meno polemici della televisione italiana apprezzato anche per questo oltre al gran talento, ci ha pensato Carlo Conti in un’intervista al settimanale Dipiú a spiegare il motivo che vede di fatto fuori dal programma di imitazioni il volto di The Voice. Cristina Scuccia non c’è più Tale e Quale Show 2023 per sua scelta perché la produzione non ha voluto cedere a della sue richieste.

L’ex Suora pretendeva di decidere le imitazioni personalmente, di mettere bocca sui costumi di scena, di concordare con i coach le performance sul palco degli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il conduttore e gli autori non hanno potuto cedere a queste pretese per un aspetto non solo di principio ma professionale. Se si fossero accettati i paletti che Cristina scoccia voleva imporre riguardo alla sua partecipazione al programma del venerdì sera di Rai 1 a quel punto bisognava concedere gli stessi favoritismi a tutti i concorrenti del cast altrimenti ci sarebbe stata un’enorme disparità essendo lo show Prima di tutto una gara.