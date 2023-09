Annalisa Minetti marito chi è Michele Panzarino: medico dei vip

Annalisa Minetti 46 anni è sposata con il fisioterapista Michele Panzarino 54 anni. La coppia ha una figlia. Il loro primo incontro grazie allo sport

Annalisa Minetti, archiviato il matrimonio con l’ex calciatore Gennaro Esposito, oggi è sposata con un uomo di nome Michele Panzarino. Un nome che agli appassionati di gossip risulta poco famigliare dato che l’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo anche se gli gravita attorno. Il marito della Minetti è infatti un luminare della fisioterapia e cura diversi atleti di spessore internazionale, olimpici e non. Il medico di origini pugliesi si può definire capitolino, è infatti nato a Roma il 21 settembre 1969, e oggi ha 54 anni. Diplomatosi all’Isef nella sua città, di lavoro Michele Panzarino è professore universitario in Riabilitazione, ramo nuove Tecnologie. Di studi il secondo marito della Minetti si è specializzato anche in Osteopatia e ha inoltre seguito vari master in Posturologia, arrivando così a lavorare per l’Università telematica San Raffaele di Roma oltre che a contatto con diversi campioni italiani. Il fisioterapista, che con la cantante di Senza te o con te ha avuto una figlia, è inoltre presidente dell’ANCS (Accademia Nazionale di Cultura Sportiva) e responsabile dell’Active Ageing dell’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani). Due ruoli di grande spessore ottenuti grazie ad un brillante curriculum che lo vede punto di riferimento nel settore della riabilitazione motoria professionistica. Non a caso, è stato proprio il lavoro del docente ad essere galeotto per l’amore che lo ha legato indissolubilmente fino a portare all’altare la nota atleta paralimpica.

Annalisa Minetti e Michele Panzarino si sono conosciuti infatti conosciuti per motivi sportivi. L’ex cantante aveva deciso di appendere il microfono al chiodo e iniziare a gareggiare. Ben presto è diventata una promessa dell’atletica ma dovette fare i conti con uno stop che con il senno di poi è stata la svolta della sua vita privata. La bionda artista si rivolse al suo attuale marito a causa di un problema al tendine d’Achille mentre si preparava per i Mondiali di Paraciclismo. Qualche tempo dopo, nel 2014, hanno iniziato a frequentarsi ed è scoppiato l’amore: il 9 ottobre 2016 la coppia si è sposata così a Torgiano, nel castello di Rosciano. Il 29 marzo 2018 con Michele Panzarino ha avuto una figlia, Elena Francesca, a cui Annalisa Minetti ha poi dedicato il brano Dove batte il cuore.

Annalisa Minetti ex marito

Quella con il suo attuale marito non è stata la prima relazione importante di Annalisa Minetti, che in precedenza era infatti già stata sposata. Il 7 giugno 2002 era già infatti convolata a nozze presso la chiesa di Sant’Antonio a Posillipo, vicino Napoli, con il calciatore napoletano Gennaro Esposito. Da questo matrimonio, la cantante e atleta milanese ha avuto un primo figlio, Fabio Massimiliano, nato a Roma il 3 gennaio 2008, e a cui ha poi dedicato la canzone Scintilla d’anima. Un amore grande al centro del gossip con la showgirl che in numerose trasmissioni televisive decantava il suo matrimonio e descriveva il suo ex marito come un angelo del focolare e tra le sue ragioni di vita. Poi qualcosa è andato storto così Annalisa Minetti e il suo primo marito Gennaro Esposito si sono separati infine nel 2013, perché l’amore si era spento, tre anni prima delle secondo nozze con Michele Panzarino.