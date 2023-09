Gessica Notaro marito chi è Filippo Bologni: figlio d’arte

Si chiama Filippo Bologni il marito di Gessica Notaro. Professione carabiniere il loro amore è nato per una passione in comune

È Filippo Bologni il marito di Gessica Notaro. All’epoca è stata la stessa attivista riminese a rendere pubblica la notizia sui suoi canali social, pubblicando su Instagram la foto della coppia in abiti nuziali, che si bacia. Il lieto evento è stato celebrato il 18 settembre 2023 presso la Reggia di Venaria Reale, vicino Torino. Per chi non la conoscesse, lei è una celebre conduttrice molto presente nella televisione italiana, dove sensibilizza sul tema della violenza contro le donne: nata a Rimini nel 1989, si è affacciata al mondo dello spettacolo partecipando a programmi come Miss Italia, Ciao Darwin e Quelli che il calcio, Ballando con le stelle oltre che ad Amici di Maria De Filippi, che ha lanciato una sua breve carriera da cantante. Nel 2017, Gessica Notaro divenuta purtroppo nota per le cause sbagliate, dopo essere stata sfregiata con l’acido dall’allora compagno. Da lì in avanti ha iniziato a parlare del problema della violenza contro le donne ed è stata ospite a programmi come il Festival di Sanremo e Domenica In, oltre che intervistata da varie testate italiane e straniere.

Suo marito, invece, è Filippo Bologni, e i due stanno insieme da circa due anni, come testimoniano le numerose foto della coppia su Instagram. Il marito di Gessica Notaro è un carabiniere, nonché un campione italiano di equitazione, specializzato nel salto a ostacoli. Di lui sappiamo che ha 29 anni, essendo nato nel 1994, ed è quindi un po’ più giovane di sua moglie, e che fin da piccolissimo, quando aveva almeno 8 anni, era appassionato di cavalli. Ha quindi iniziato presto a fare gare equestri, e già a 12 anni ha preso parte al suo primo Campionato Europeo di equitazione. Negli anni giovanili, Filippo Bologni ha conquistato ben 17 coppe per la sua attività sportiva a cavallo. Per continuare a seguire la sua passione anche una volta adulto, è entrato nel corpo sportivo dei Carabinieri, e da allora si è laureato sette volte campione italiano. I suoi successi sportivi lo hanno reso piuttosto noto, anche grazie ai social, dato che si è affermato anche come una sorta di influencer del mondo dell’equitazione in Italia. Il marito di Gessica Notaro è inoltre figlio d’arte: suo padre, Arnaldo Bologni, ha partecipato a due Olimpiadi e ha vinto il Gran Premio Roma al Concorso ippico internazionale “Piazza di Siena” del 1994. Con sua moglie Gessica Notaro condivide però la passione per il canto, come si può notare dal suo canale YouTube.

Gessica Notaro Filippo Bologni storia d’amore

Gessica Notaro e Filippo Bologni si conoscono dal 2020, quando è iniziata la loro relazione, con le prime foto comparse sui social di loro due assieme. Presto si sono trasferiti a vivere a Rimini, città natale di lei. Ad accomunarli sono tante cose: come abbiamo visto, entrambi cantano e amano la musica, ma anche il mondo dei cavalli, perché se lui è un cavaliere lei si occupa di trading internazionale di cavalli sportivi. La proposta di matrimonio è arrivata nel novembre 2022, in uno scenario molto particolare: prima del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, Filippo Bologni si è inginocchiato sul campo, mostrando l’anello a Gessica Notaro, che ha subito detto sì. Il 18 settembre 2023 la coppia si è ufficialmente sposata. Un amore grande nato al primo sguardo e che ha saputo superare la comprensibile diffidenza della Notaro dopo il dramma vissuto.