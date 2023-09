Rocky 2 c’è anche il figlio di Stallone: la storia

Rocky 2 è uno dei film più noti e amati di Sylvester Stallone, in cui peraltro compare anche suo figlio: scopriamo questa storia e cosa è successo in seguito all’erede di Sly.

Il primo Rocky, uscito nel 1976, è stato un incredibile successo di pubblico e di critica, lanciando la carriera di un allora giovane Sylvester Stallone e aprendo la strada a una saga che dura tutt’oggi, dopo il passaggio di consegne al figlio di Apollo Creed, lo storico rivale del pugile italoamericano. Nel 1979, dopo l’exploit del primo film, fu realizzato un seguito, affidato proprio alla regia di Stallone: è Rocky 2, che vede il protagonista che si è ormai ritirato dalla boxe per un problema all’occhio, ma ormai sposato con Adriana e con un figlio in arrivo, Rocky Balbao deve tornare sul ring per risolvere i suoi problemi economici. Si trova così a fronteggiare nuovamente Apollo Creed, per la rivincita del loro storico match, che mette in palio il titolo mondiale.

In questa pellicola appare per la prima volta il personaggio del figlio di Rocky, ovvero Robert Balboa Jr., che diventerà una figura ricorrente nel corso della saga. Pochi sanno che in Rocky 2, a dare il volto al bambino appena nato figlio del protagonista e di sua moglie Adriana (Talia Shire) è proprio il figlio stesso di Sylvester Stallone. Non si tratta però del primogenito, il più noto (anche per il suo infelice destino) Sage Stallone, bensì del fratello minore, Seargeoh Stallone, detto “Seth”. Sage, infatti, era nato nel 1976 ed era quindi troppo grande, all’epoca, per interpretare il ruolo del neonato figlio di Rocky, così la parte passò a suo fratello più piccolo, che all’epoca aveva poche settimane. Entrambi sono nati dall’attore e regista statunitense e della sua prima moglie, l’attrice poco nota Sasha Czack, sposata nel 1974.

Il personaggio di Robert Balboa Jr., dopo Rocky 2, è comparso anche in altri film della saga, interpretato da altri bambini nel terzo e nel quarto film, e infine da Sage Stallone in Rocky 5. Quando questi decise di non tornare in scena per Rocky Balboa (2006), la parte fu affidata a Milo Ventimiglia, che è tornato a vestire i panni del figlio di Rocky in Creed 2.

Rocky 2 come è morto figlio di Stallone

Seargeoh Stallone non ha avuto una lunga e fortunata carriera da attore, e dopo la sua apparizione in Rocky 2 non è rimasto nel mondo dello spettacolo. All’età di 3 anni gli è stato anche diagnosticato l’autismo, che èe però riuscito ad affrontare e superare almeno in parte durante l’infanzia. Oggi ha 44 anni. Non è infatti lui il noto figlio di Sylvester Stallone morto prematuramente, ma il fratello maggiore Sage, che come abbiamo visto ha interpretato lo stesso ruolo del figlio di Rocky nel quinto film della saga, uscito nel 1990. Aveva poi recitato in Daylight – Trappola nel tunnel (1996), sempre diretto dal padre, per poi diventare produttore cinematografico. Sage Stallone è tragicamente morto il 13 luglio 2012, quando venne trovato senza vita nel suo appartamento a Los Angeles. Inizialmente si parlò di overdose, ma l’autopsia smentì categoricamente questa possibilità: il primo figlio di Sylvester Stallone è morto a 36 anni per un arresto cardiaco causato da una aterosclerosi.