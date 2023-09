Tale e Quale Show 2023 chi ha vinto ieri sera 22 settembre: classifica

Giudizio unanime per chi ha vinto ieri sera 22 settembre la prima puntata di Tale e Quale Show 2023. La classifica non lascia spazio a sorprese

Grandi performance ieri sera 22 settembre le imitazioni della prima puntata di Tale e Quale Show 2023 a tal punto che fino all’ultimo minuto era difficile capire chi era il vincitore della serata. I più papabili a salire sul gradino del podio più alto in classifica sono stati Gaudiano con un’emozionante Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro, Ilaria Mongiovì nei panni di Giorgia in Come Saprei e Lorenzo Licitra che ha imitato Marco Mengoni con Due Vite. Ad aprire la puntata, partita in ritardo per lasciare spazio all’edizione straordinaria del TG1 per la morte di Giorgio Napolitano, è stata Maria Teresa Ruta. Dopo aver ricordato con Carlo Conti le trasmissioni condotte insieme, la conduttrice si è esibita imitando Sylvie Vartan in Buonasera Buonasera. Non poteva non stroncarla Cristiano Malgioglio che si è definito inorridito, mentre è piaciuta discretamente a Giorgio Panariello e Loretta Goggi. Giurata a sorpresa Chiara Ferragni, ad imitarla Valentina Barbieri. A seguire Lorenzo Licitra nei panni di Marco Mengoni che ha visto la prima standing ovation del pubblico e il favore dell’intera giuria come il vincitore di X Factor abbia modulato la sua voce da tenore in una canzone pop. Ieri sera 22 settembre a Tale e Quale la gaffe di Cristiano Malgioglio ha caratterizzato l’esibizione di Ginevra Lamborghini nei panni di Annalisa. Il giurato l’ha prima chiamata Elettra e poi dopo aver chiesto scusa ha commentato dicendo che è molto più bella della sorella. Sull’esibizione invece commento negativo, al contrario di Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Pallida invece l’imitazione di Bobby Solo ad opera di Scialpi, la sua Lacrima sul viso è stata senza infamia e senza lode. Sempre di alto livello il momento comico della serata ieri sera a Tale e Quale Show 2023 grazie a Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni rispettivamente di Fedez e Annalisa nel brano Disco Paradise. Già sono pronti per la prossima settimana ad interpretare i Bee Gees.

Commovente lo spazio dedicato a Jasmine Rotolo con il ricordo di sua mamma Stefania morta prematuramente per un tumore all’utero con Carlo Conti che ha specificato che è stata scelta non per raccomandazione ma perché bravissima ai casting. Il racconto della sua storia ha messo in secondo piano l’interpretazione di Gloria Gaynor in I Will Survive commentata rapidamente con un “brava”. Le polemiche invece sono scattate con Ilaria Mongiovì che ha interpretato Giorgia con Come Saprei. Performance da standing ovation che però non ha convinto appieno Cristiano Malgioglio. Momento atteso quello di Pamela Prati che ha imitato Claudia Mori in Non succederà più, esibizione apprezzata dalla Goggi e da Panariello che si sono detto sorpresi, mentre Cristiano Malgioglio ha commentato “speriamo che non succederà più che canti”. Altro momento atteso dai social quello di un irriconoscibile Alex Belli nei panni di Tom Jones e la sua Sex Bomb. Apprezzato da Loretta Goggi che ha messo in risalto il suo background musicale, criticato ovviamente da Malgioglio perché poco sex bomb. Terza standing ovation di ieri sera 22 settembre a Tale e Quale Show per Gaudiano che ha emozionato con Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro. Giudizio unanime da parte della giuria. Ha chiuso la serata Jo Squillo con Into the Groove di Madonna, apprezzata dai giurati tranne da Malgioglio che è fan sfegatato della regina del pop.

Tale e Quale Show ieri sera 22 settembre: classifica

La classifica di ieri sera 22 settembre nella prima puntata di Tale e Quale Show è stata decisa dai voti dei concorrenti, dei giurati e dei social. Maria Teresa Ruta ha votato Alex Belli che ha ricambiato, Ilaria Mongiovì e Ginevra Lamborghini hanno premiato l’imitazione di Marco Mengoni fatta da Lorenzo Licitra. Cirilli e Paolantoni, Lorenzo Licitra e Scialpi hanno scelto invece Gaudiano per l’imitazione di Tiziano Ferro, mentre Jasmine Rotolo e Jo Squillo si sono scambiate il voto. Pamela Prati ha premiato Madonna imitata da Jo Squillo. I giurati, in ordine dal terzo al primo classificato, hanno praticamente espresso le stesse identiche preferenze mettendo al terzo posto Lorenzo Licitra, seconda Ilaria Mongiovì e primo Gaudiano. Dai social la sorpresa Ginevra Lamborghini che ha ricevuto tre punti, cinque invece per Lorenzo Licitra e uno per Ilaria Mongiovì. Chi ha vinto ieri sera 22 settembre la puntata di Tale e Quale Show è stato Gaudiano che ha imitato Tiziano Ferro, questa la classifica finale:

Gaudiano

Lorenzo Licitra

Ilaria Mongiovì

Jasmine Rotolo

Jo Squillo

Ginevra Lamborghini

Alex Belli

Pamela Prati

Maria Teresa Ruta

Scialpi

Paolantoni-Cirilli