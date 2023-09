Tu Si Que Vales chi fa Giovannino senza maschera FOTO

Com’è senza maschera Giovanni Iovino attore che interpreta a Tu Sì Que Vales il personaggio di Giovannino che spaventa sempre la Ferilli in giuria

Alto un metro e 25 si chiama Giovanni Iovino chi si nasconde dietro la maschera di Giovannino a Tu Sì Que Vales. Irriverente, dalla voce inquietante e definito dagli autori il disturbatore del programma, con mantello rosso e faccia blu per sembrare una sorta di Muppet moderno, si è guadagnato all’interno della trasmissione con Maria De Filippi in giuria sempre più spazio. La gag più famosa del pupazzo dello show con in conduzione Giulia Stabile è quella di spaventare Sabrina Ferilli. Le reazioni dell’attrice romana con la conseguente ilarità di Gerry Scotti, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni sono diventare iconiche generando numerosi meme.

Diventato una star sui social chi fa Giovannino a Tu Sì Que Vales è un attore di grande talento. Giovanni Iovino è nato il 4 giugno del 1997 a Nola sotto il segno dei Gemelli e ha oggi 27 anni di età. Di origini napoletane deve alla sua formazione in recitazione il consolidamento del suo talento. Prima del successo, il mattatore dello show ideato da Maria De Filippi, che vede gareggiare concorrenti non famosi in cerca di fortuna, ha svolto diversi lavori come l’animatore e il tecnico informatico. Dopo il diploma al liceo scientifico, Giovannino di Tu Sì Que Vales ha esordito nella pubblicità di Dolce e Gabbana del 2017, per intenderci lo spot al centro storico di Napoli con Emilia Clarke e Kit Harington.

Tu si que Vales Giovannino in Chi ha incastrato Babbo Natale

Giovanni Iovino è poi in Gomorra 3, la stagione con Sangue Blu, tra gli uomini dei Confederati, come comparsa nelle scene oniriche di Napoli Velata. In molti ricordano chi fa Giovannino di Tu Si Que Vales dopo aver visto la sua foto senza maschera nel cast di Pinocchio di Garrone nei panni di Pulcinella. Come ultimo film interpretato Giovannino Iovino è in Chi ha Incastrato Babbo Natale con Alessandro Siani, Diletta Leotta e Christian De Sica. Oggi oltre al programma di Canale 5, l’attore continua con la sua professione anche come comico in spettacoli di cabaret e video postati sul suo profilo Instagram giovanni_iovino8 molto divertenti e apprezzati dai follower. Se la sua carriera professionale e il suo curriculum sono ormai ben noti, essendo Tu Sí Que Vales tra le trasmissioni più seguite e con gli ascolti più alti della televisione italiana, si è sviluppata la curiosità su la vita privata di Giovannino.

Per dovere di cronaca l’attore napoletano si è espresso poco sulla sua vita sentimentale e non pubblica molti scatti sui social della sua sfera personale. Non è noto così se Giovanni Iovino abbia una fidanzata o se sia single. Nello show Mediaset resta molto apprezzato e come la giuria, fatta eccezione per Teo Mamucari nel 2023 sostituito da Luciana Littizzetto, e Belen Rodriguez in conduzione con al suo posto Giulia Stabile, non solo è stato riconfermato ma ha avuto di edizione in edizione molto più spazio. Un protagonista dunque Giovannino praticamente al pari dei concorrenti non famosi che gareggiano nel programma di Maria De Filippi.