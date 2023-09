Tu Si Que Vales perché Belen non conduce più: il retroscena

Tu Si Que Vales 2023 senza Belen Rodriguez in conduzione, al suo posto Giulia Stabile: perché l’argentina non c’è più

Si può dire che la conduttrice ad honorem di Tu Si Que Vales è Belen Rodriguez e stupisce non vederla più al timone del programma accanto ad Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. I rumors sul perché l’argentina sia stata fatta fuori da Mediaset si sono rincorsi per l’intera estate che ha visto l’ex di Stefano De Martino al centro del gossip per la sua nuova relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Nelle ultime ore si è fatto strada un retroscena sul perché Belen Rodriguez non conduce più Tu Si Que Vales che la accomuna a Barbara D’Urso. La prima intuizione di un suo strappo con Mediaset c’è stato già con l’annuncio di Veronica Gentili a Le Iene e mancata riconfermare dell’ex di Fabrizio Corona. In seguito alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della rete del Biscione, il nome della showgirl non venne pronunciato quando si trattò di ufficializzare il cast dello show del sabato sera di Maria De Filippi con tra gli altri Gerry Scotti in giuria. Fu così che dalla postazione dei giornalisti arrivò la domanda su chi avrebbe condotto al posto dell’argentina Tu Si Que Vales e Pier Silvio Berlusconi rispose che ci sarebbero stati Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara senza nessun nuova conduzione visto che già bastava così essendo la trasmissione più incentrata sul talento dei concorrenti che sui timonieri. Come ormai è prassi più che un’intervista ufficiale, è su Instagram che Belen Rodriguez ha spiegato perché non conduce più Tu Si Que Vales.

Tu Si Que Vales Belen e il problema legale

Una sua scelta per dedicarsi ad altri importanti impegni professionali. Si è vociferato dopo queste affermazioni di uno show su Raiuno con protagonista l’argentina in programma la prossima primavera ma ad oggi non risultano conferme e nemmeno smentite. Una certezza però c’è, Belen ha annullato la sua partecipazione alla prima puntata di E poi c’è Cattelan dove avrebbe rilasciato la sua prima intervista dopo la rottura fragorosa con Mediaset e Stefano De Martino. Non sono stati rivelati i motivi della scelta della showgirl che sembra, sempre secondo indiscrezioni rilanciate sui social, che sia ancora in vacanza con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. C’è chi scommette che la Rodriguez non voleva rispondere sul perché non c’è più a Tu Si Que Vales e qualche malpensante ha anche ipotizzato che addirittura ci fosse di mezzo una questione legale facendo un legame con quanto dichiarato da Antonio Ricci su Barbara D’Urso. L’ideatore di Striscia la Notizia infatti aveva pensato di ospitare la ex conduttrice di Pomeriggio 5 nella prima puntata del suo programma, facendola apparire all’interno del Gabibbo. Questa ipotesi però è saltata perché come dichiarato in conferenza stampa per questioni legali non è potuta intervenire in trasmissione. Proprio per questo in tanti hanno ipotizzato che anche tra Belen e Mediaset ci siano dei dettagli ancora da definire essendo la showgirl probabilmente legata da un contratto. Si tratta però solo di illazioni che non trovano conferma.