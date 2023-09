Tu Si Que Vales Teo Mammucari svela l’incredibile perchè è fuori

Tu di Que Vales senza Teo Mammucari in giuria, il presentatore racconta la sua verità sul perché non c’è più a Mediaset

Guardando Tu Si Que Vales il sabato sera su Canale 5 balza all’occhio l’assenza di Teo Mammucari in giuria sostituito da Luciano Littizzetto. Sul perché il conduttore non c’è più a Le Iene fu già chiarito all’epoca quando lui stesso parló di un litigio con l’ideatore del programma Davide Parenti. Un addio alla trasmissione, che vede al timone oggi Veronica Gentili, che mai faceva presagire l’esclusione dal programma di Maria De Filippi condotto da Giulia Stabile. L’ufficialità è arrivata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset quando Pier Silvio Berlusconi ha reso noto che non ci sarebbe stata nè Belen Rodriguez al timone, nè l’ex Iena in giuria con la grande novità Littizzetto. In quel frangente il figlio del compianto Silvio Berlusconi non si espresse sul perché Teo Mammucari non c’è più a Tu Si Que Vales come giurato e il motivo cadde nel dimenticatoio con gli occhi puntati per lo più sull’assenza di Belen Rodriguez da Canale 5 e Barbara D’Urso da Pomeriggio 5. Complice l’annuncio della sua partecipazione a Ballando con le stelle come concorrente, è stato lo stesso Teo Mammucari in un’intervista al Messaggero a svelare perché è stato fatto fuori da Tu sì que Vales, raccontando ovviamente la sua veritá in attesa di una replica dei vertici dell’azienda in cui ha lavorato da oltre un decennio. In sostanza, stando alla versione dell’ex conduttore de Le Iene, sul suo addio a Mediaset c’è dietro una questione di soldi, un retroscena dunque che ha davvero dell’incredibile.

Tu si que Vales perché non c’è Teo Mammucari

Archiviata la questione Davide Parenti, l’autore di Libero chiese alla rete di Berlusconi di poter fare un programma tutto suo. L’azienda aveva anche accettato la proposta di una ventata di freschezza con un format non ancora visto in onda ma aveva ribattuto alla proposta economica dell’artista imponendo la condizione di una riduzione dell’ingaggio. Amareggiato è stato Teo Mammucari che ha lasciato Tu Si Que Vales non avendo accettato le richieste della Tv del Biscione ritenendole assurde per la sua professionalità. L’ex giurato, dopo aver espresso gratitudine e stima per Maria De Filippi e Gerry Scotti, non ha risparmiato stoccate ad Enrico Papi e ai nuovi palinsesti di Canale 5 di questa stagione televisiva 2023-2024. Per quanto riguarda l’opinionista de l’Isola dei Famosi ha dichiarato di non spiegarsi il perché nonostante i flop, come ad esempio i bassi ascolti di Big Show , l’editore continuasse ad affidargli programmi di punta dell’emittente in prima serata. Invece per quanto riguarda la prossima annata ha criticato la scelta di rilanciare con Gerry Scotti la ruota della fortuna, ritenuto materiale banale e ripetitivo da dare in pasto al popolino. Ricapitolando a suo dire l’assenza di Teo Mammucari da Tu Si Que Vales è stata una sua scelta conseguenza di una richiesta di Mediaset di prendere meno soldi per un nuovo programma. Chissà se dopo la sua avventura a Ballando con le stelle 2023 il conduttore avrà uno spazio tutto suo in prima serata su Rai 1.