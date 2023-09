Anticipazioni Amici 24 settembre: Celentano umiliata

Le anticipazioni della prima puntata di Amici 2023 in onda oggi 24 settembre: chi sono i nuovi allievi, maglie assegnate, tra gli ospiti Mattia Zenzola

Come ogni anno arrivano puntuali gli spoiler dalle registrazioni: così grazie alla anticipazioni della prima puntata di Amici 2023 del daytime di domenica 24 settembre è possibile conoscere chi sono i nuovi allievi, prima della messa in onda della trasmissione condotta da Maria De Filippi, a partire dalle ore 14.10 di oggi. Secondo quanto riporta il profilo Twitter Amici News sono state assegnate tutte e 20 le maglie, formando così l’intera classe di questa edizione del talent show. Molto probabilmente, essendo la registrazione durata moltissimo, potrebbe essere suddivisa in più puntate del pomeridiano della prossima settimana, anche perché i cantanti in studio erano davvero molti. Gli ospiti della prima puntata di Amici 2023 di oggi 24 settembre vedono in apertura il vincitore di della scorsa edizione del talent show, Mattia Zenzola, allievo di latino di Raimondo Todaro. Stando agli spoiler il ballerino ha annunciato la sua partecipazione nel cast del musical di Mare Fuori. A seguire per quanto riguarda la vecchia classe dell’anno appena trascorso erano presenti dietro le quinte Isobel e Cricca mentre Angelina Mango ha presenziato come ospite per assegnare le maglie dopo il successo del suo singolo estivo di Ci pensiamo domani. Hanno partecipato al primo daytime di questa domenica come ex del programma Annalisa e Stash dei The Kolors reduci dal boom rispettivamente di Mon Amour e Italodisco. Tra gli ospiti cantanti anche Tatananai e J Ax, entrambi grandi fan della trasmissione che si sono alternati con gli attori Mediaset che hanno sponsorizzato le fiction di cui sono protagonisti. Si tratta di Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella per Maria Corleone e Francesco Arca, ex Tronista di Uomini e Donne, per i suoi prossimi progetti tra cui il film C’è hotspot per te. Stando alle anticipazioni della prima puntata di Amici di oggi domenica 24 settembre è possibile conoscere già i nomi e cognomi di chi è entrato nel talent show. Prima di tutto è risultato assente Mezkal che aveva già ottenuto la maglia lo scorso anno subentrando a Jore, ma che probabilmente ha rinunciato.

Anticipazioni Amici 24 settembre: la classe

Partendo proprio da Rudy Zerbi, l’ex discografico ha fatto entrare ad Amici come suoi allievi: Petit che ha cantato Tutto il Resto è Noia di Franco Califano, Lil Jolie che si è esibito con due brani Per un Ora D’amore e il suo inedito Follia, Matthew, conteso anche da Anna Pettinelli, che si è presentato con il suo singolo Fammi. Rudy Zerbi ha anche fatto entrare al talent show condotto da Maria De Filippi anche Holden che è figlio del compagno di Laura Pausini Paolo Carta. Gli spoiler del daytime di oggi 24 settembre di Amici 2023 rivelano anche chi sono gli allievi di Anna Pettinelli: Stella, Holy Francisco e Valentina. Sono entrati invece con Lorella Cuccarini: Mida, Sarah, Francesco e Ezio. Per il ballo chi è entrato ad Amici 2023 con Alessandra Celentano sono Maria Sol e Dustin l’australiano amico di Isobel. I nuovi allievi di Emanuel Lo sono: Chiara Porchianello, nota come amica di Giulia Stabile, Elia, Sofia, Kumo e Simone Galluzzo. Infine stando alle anticipazioni della prima puntata di Amici 2023 per Raimondo Todaro nessun allievo di latino per ora ma solo di modern: Nicholas e Gaia, vecchia conoscenza del programma che però in sfida con Rita non era riuscita ad entrare lo scorso anno.