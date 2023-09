Brigitte Nielsen quanti figli ha e con chi: con 5 uomini diversi

Brigitte Nielsen oggi 58 anni vive in California con il suo attuale marito Mattia Dessi. Ha avuto 5 figli con i suoi 5 mariti

Brigitte Nielsen ha avuto cinque figli con cinque diversi uomini, i suoi quattro mariti e il suo ex compagno, tutti uomini famosi del mondo dello spettacolo e dello sport. Diva famosa in tutto il mondo, oggi la storica ex moglie di Sylvester Stallone ha 59 anni ed è un’icona della maternità che sfida l’età biologica dando forza a molte donne che desiderano avere un bambino anche oltre il concetto di fuori tempo massimo. Brigitte Nielsen ha annunciato di aspettare il quinto figlio dall’attuale marito Mattia Dessi il 28 maggio 2018. La bambina è nata il 23 giugno a Los Angeles e la coppia si è detta “felicissima” dell’arrivo dopo i numerosi sacrifici per averla. L’attrice de I Mercenari ha rivelato come ha fatto a diventare madre a 54 anni della sua ultima figlia. Ha dichiarato di essersi sottoposta al congelamento degli ovuli all’età di 40 anni, poco dopo aver divorziato dal suo quarto marito, Raoul Meyer, e mentre stava conoscendo l’attuale quinto marito, Mattia Dessi, come riporta People. All’epoca si usava un metodo diverso per congelare gli ovuli, che aveva un tasso di successo inferiore, aggiunge la rivista. La bionda modella dice che i medici le davano solo il 3-4% di possibilità di avere un figlio con questo metodo. “Avevo solo sette ovuli, pochi ma comunque abbastanza”, ha detto la Nielsen, dopo aver avuto quattro figli adulti avuti da precedenti relazioni.Con il primo marito Kasper Winding, con cui è stata sposata dal 1983 al 1984, ha avuto il primogenito Julian Winding, 34 anni. Il secondo figlio Killian Marcus, 28 anni, è nato dall’ex fidanzato ed ex giocatore dei New York Jets Mark Gastineau. Brigitte ha anche due figli dal quarto marito Raoul Meyer: Douglas Aaron, 25 anni, e Raoul Jr Ayrton, 23 anni. Julian è un musicista di musica dance/elettronica e vive a Berlino, mentre Douglas Aaron è un modello di successo e un appassionato di skateboard.

Brigitte Nielsen quanti figli ha con Sylvester Stallone

Brigitte Nielsen è stata sposata con Sylvester Stallone dal 1985, un anno dopo aver divorziato da Kasper Winding. I due hanno recitato insieme in due film, Rocky IV e Cobra, e hanno divorziato nel 1987. Il terzo marito di Brigitte (1990-1992) è stato il fotografo e regista Sebastian Copeland, cugino di Orlando Bloom. L’attrice di origini svedesi è stata sposata con il quarto marito, il pilota automobilistico svizzero Raoul Meyer, dal 1993 al 2005 – hanno chiamato il loro figlio più giovane Raoul Jr. Ayrton, in onore dell’amico Ayrton Senna, morto in un incidente al Gran Premio di San Marino nel 1994. Il figlio malato di Brigitte Nielsen è proprio Raoul Jr. Ayrton che ha avuto un tumore al cervello da cui oggi è guarito. L’attrice di Paparazzi e Cobra ha anche confessato di aver avuto relazioni con il regista britannico Tony Scott, Arnold Schwarzenegger e una storia di una notte con Sean Penn. L’attuale marito di Brigitte Nielsen è Mattia Dessi, 40 anni, originario della Sardegna, che è il quinto e ultimo marito. È apparso nel 2005 nel reality Strange Love, in cui la moglie lo ha preferito al rapper statunitense Favor Flav, suo fidanzato all’epoca.Mattia ha partecipato con l’artista anche ai programmi Gitte Talks e Celebrity Rehab With Dr. Drew. La coppia si è sposata nel 2006 a Malta e oggi la Nielsen vive a Palm Springs, in California.