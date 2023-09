Anticipazioni Grande Fratello 25 settembre: caso bestemmie un eliminato

Bestemmie con rischio squalifica, primo eliminato e sorpresa a Ciro Petrone dalle anticipazioni del Grande Fratello 2023 di stasera 25 settembre

Sono passati pochi giorni e già dalle anticipazioni di stasera 25 settembre del Grande Fratello arrivano i primi casi da squalifica. Basta fare un giro su X, l’ex twitter, per comprendere che ci sono già i primi tre episodi di presunte bestemmie per tre concorrenti: Angelica Baraldi, Claudio Roma e Giuseppe Garibaldi. C’è chi li giustifica definendo le loro parole delle imprecazioni non blasfeme bensì un intercalare dialettale e c’è chi invece chiede a gran voce la squalifica. Dagli spoiler sembra che l’opportunità di analizzare i video che circolano su X, l’ex twitter, stasera al Grande Fratello siano improbabili. Al contrario dalle anticipazioni di stasera 25 settembre del Grande Fratello 2023 al centro della puntata ci sarà lo scontro tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. Altro che coppia nascente, il palo che la bionda imprenditrice ha dato all’attore di Carabinieri perché ritenuto troppo vecchio per lei ha sortito pesanti effetti nel loro rapporto. Lui si è risentito e ha provato a chiarire con la ragazza che però ha sparlato di lui con Fiordaliso ritenendo pesante la sua reazione e falsa perché a favore di telecamere.

Dal canto suo invece Varrese si è sentito preso in giro perché si era lasciato andare ad un inizio di corteggiamento perché aveva visto da parte di Heidi dei segnali di simpatia nei suoi confronti. Massimiliano del GF ha avuto anche un secondo chiarimento. A sorpresa con Beatrice Luzzi dopo diversi scontri accesissimi e delle esternazioni che non sono piaciute ai follower del programma condotto da Alfonso Signorini, rendendo virale sull’ex Twitter un video in cui l’attore utilizzava delle frasi poco carine, lasciando intendere che se fosse stato fuori avrebbe avuto un atteggiamento più forte nei confronti dell’attrice di Vivere. Questa sera si capirà se tra i due è una tregua sincera o se stanno giocando per via delle nomination.

Altro personaggio che potrebbe ricevere una sorpresa da parte della fidanzata Federica stando alle anticipazioni di stasera 25 settembre della puntata del Grande Fratello è Ciro Petrone che nelle ultime ore ha lasciato intendere di aver tradito in passato la sua dolce metà portata anche a Temptation Island ma che si è pentito amaramente degli errori commessi. Vittorio in nomination per il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello non riesce a socializzare al 100% all’interno della casa, il motivo è che lui nella vita reale è così, non riesce ad essere ad esempio come Giuseppe Garibaldi, simpatico, spensierato e amico di tutti. Fuori dalla casa è molto schivo e questo suo limite gli pesa perché ritiene che il sale del reality sia conoscere fino in fondo gli altri gieffini.

Anticipazioni Grande Fratello 25 settembre pronostici televoto

Per la prima volta in questa edizione il televoto decreterà il primo eliminato del Grande Fratello 2023. In nomination ci sono Arnold, Grecia Colmenares, Claudio Roma, Vittorio, Giselda e il pubblico è chiamato a votare chi salvare tra i cinque concorrenti. I pronostici del televoto di stasera 25 settembre del Grande Fratello dai forum vedono tra i preferiti un testa e testa tra Grecia Colmenares e Vittorio, con Giselda subito a seguire che tallona l’attrice di origini venezuelane e il modello che nonostante si sia poco integrato nella casa può contare su un fandom importante che spera in una ship con Anita. Chi rischia e quindi potrebbe diventare il primo eliminato del Grande Fratello 2023 è uno tra Arnold e Claudio. Il content creator non è stato apprezzato dagli inquilini della casa perché a volte troppo preoccupato di come appare, mentre Claudio è stato criticato aspramente per i suoi modi poco consoni nei confronti di Fiordaliso sul motivo della sua permanenza nella Casa rispetto agli altri. Inoltre in tanti sono stanchi del suo atteggiamento perché spesso ricorda la sua presentazione prima dell’ingresso nel reality e ha criticato Alfonso Signorini perché ha sottolineato la sua esperienza in carcere e il suo passato da spacciatore, a suo dire con poca delicatezza. Secondo gli ultimi pronostici del televoto del 25 settembre del Grande Fratello 2023 chi esce stasera, rischiando di essere il primo eliminato, è proprio Claudio.