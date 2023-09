Chi sono i figli di Matteo Messina Denaro e cosa fanno oggi “al Grande Fratello”

Lorenza Alagna è la figlia di Mattia Messina Denaro morto il 25 settembre a causa di un tumore al colon. Sua madre è Francesca Alagna

La vita privata di Matteo Messina Denaro è stata al centro del gossip per misi dalla sua cattura fino alla morte a causa di un tumore al colon il 25 settembre del 2023. La curiosità è nata a seguito delle intercettazioni telefoniche in cui il boss parlava anche con donne e si evinceva che avesse delle relazioni sentimentali nonostante fosse un super latitante per giunta malato. Per quanto riguarda, quindi, quanti figli ha Matteo Messina Denaro la risposta delude le aspettative si immaginava una famiglia numerosa resa ufficiale: ha una sola figlia di nome Lorenza.

La ragazza ha portato per lungo tempo il cognome Alagna ovvero quello di sua madre Francesca, che ha avuto una lunga storia d’amore con il boss siciliano, decidendo solo all’inizio del mese di settembre di accettare il cognome di suo padre. È noto però, sempre dalle intercettazioni ambientali, che Messina Denaro avesse altri figli di cui non si ha traccia, visto che ha detto che l’unica ribelle, nel senso che lo ha rinnegato inizialmente è la figlia avuta con Francesca Alagna, sua fiamma conosciuta da giovane a Castelvetrano, paese d’origine in provincia di Trapani che gli ha dato i natali. Gli altri figli del boss di cosa nostra dovrebbero avere più di 30 anni e non si sa che cosa fanno oggi a differenza della ragazza conosciuta perché è andata a colloquio con il padre quando era in carcere.

Chi è la madre della figlia di Matteo Messina Denaro

Lorenza Messina Denaro è nata a Castelvetrano il 7 dicembre 1996 e attualmente ha 27 anni di età. Dopo aver frequentato le scuole nel trapanese ha deciso di cambiare aria e trasferirsi altrove, sempre in Sicilia, per non essere associata al genitore stragista. Chi la conosce parla dell’infanzia e dell’adolescenza della figlia di Matteo Messina Denaro con parole al miele, un’ alunna studiosa e diligente. Oggi Lorenza Ha un figlio di due anni avuto con il compagno originario di Selinunte e aveva incontrato il padre nel carcere dell’Aquila, un colloquio da cui pare che abbia avuto qualche consapevolezza in piú sul loro rapporto ma sono solo supposizioni di stampa essendo la ragazza molto schiva e senza alcuna intenzione di lasciare interviste.

Sul conto di Lorenza Messina Denaro ci sono anche create delle spiacevoli fake news. Si è vociferato, infatti, di una sua presunta partecipazione al Grande Fratello o quantomeno che fosse stata contattata dalla produzione per un provino punto ovviamente si tratta solo di illazioni prive di fondamento. Sarebbe vero invece che la ragazza sarebbe nata quando il boss era già latitante. Per quanto riguarda Francesca Alagna, che è la madre della figlia del boss deceduto a causa di un cancro all’intestino, pare sia stato uno degli amori del capoclan e che avrebbe vissuto fino a poco tempo fa a casa della madre del suo compagno insieme alla giovane. D’altronde il trapanese ha avuto davvero tantissime donne ed è difficile contarle, la certezza è che non ha mia avuto una moglie.