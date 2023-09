Enrica Bonaccorti che malattia ha al cuore: lei parla del vaccino covid

Enrica Bonaccorti 73 anni ha rivelato che per colpa di una malattia al cuore ha rischiato di morire. Che aveva e cosa c’entra il vaccino

È stata la stessa Enrica Bonaccorti,.73 anni di età, a scioccare tutti i suoi fan raccontando di aver avuto un’operazione a cuore aperto per colpa di una malattia e che stava per morire, a salvarla un pizzico di fortuna un controllo e la bravura dei medici del policlinico Gemelli di Roma. È stato talmente forte l’affetto dei sostenitori della conduttrice che ha dovuto su Facebook specificare cosa c’entra il vaccino covid con i suoi problemi di salute e se la quarta dose è stata la causa della sua patologia cardiaca. Tutto è nato all’inizio di questa estate quando, senza alcun sintomo particolare, lo storico volto Rai ha iniziato ad accusare una stanchezza cronica e un po’ di affanno. Enrica Bonaccorti avendo 73 anni di età, è nata nel 1949, pensava, non essendo problematiche di salute per nulla preoccupanti, che il malessere fosse dovuto alla vecchiaia. È stata la prontezza di sua figlia Verdiana, il cui padre è Daniele Pettinari, a spingere la madre a fare dei controlli con medici validi. Così, praticamente per un caso fortuito, Enrica Bonaccorti ha scoperto che malattia aveva: l’ostruzione qua totale delle arterie ma la cosa più importante è come è riuscita ad avere prontamente questa grave diagnosi. Inizialmente, avevano detto alla conduttrice che aveva dei calcoli renali e quindi doveva sottoporsi ad una banale operazione di routine per rimuoverli e annullare quel malessere, stanchezza cronica, che aveva da qualche mese. Quando è stato il momento della visita cardiologica, di prassi per sottoporsi all’intervento chirurgico, i medici specialisti hanno scoperto che aveva una malattia al cuore, sottoponendola a tac, coronografia e provando a guarirla con gli stent. Per salvarle la vita, Enrica Bonaccorti stava morendo senza saperlo aveva solo due mesi massimo di vita, le hanno messo 4 bypass e fatto si che le vene delle gambe alimentassero il sangue al cuore.

Enrica Bonaccorti malattia: c’entra il vaccino?

La madre di Veridiana Pettinari è stata sottoposta ad un’operazione di otto ore e i medici che hanno fatto l’intervento cardiologici sono stati Massimo Massetti, direttore reparto di scienze cardiovascolare del Gemelli di Roma, il dott Lauria e il suo team. In seguito, la conduttrice è stata affidata ad un fisioterapista per riabilitare lo sterno ritornare pian piano alla normalità. Enrica Bonaccorti è intervenuta nuovamente su Facebook per spiegare se c’è stato il vaccino covid la causa della sua malattia al cuore. Ha fatto quattro dosi e ha chiesto se ci fosse un nesso ai medici. Nel suo caso no perché aveva già prima di fare i vaccini diversi problemi di salute: fumatrice da oltre sessanta anni, mai fatto sport, colesterolo alto mai curato e fattori genetici. Quello che è successo al volto televisivo è sicuramente, come specificato dalla diretta interessata, un caso che può fare scuola, diventare un monito per spingere tutti coloro che sono restii a fare più spesso controlli di routine visto che una malattia può essere anche diagnosticata senza sintomi.