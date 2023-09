Heidi Baci chi è: ha fatto l’olgettina

Heidi Baci è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 2023: il passato a Miss Italia, il lavoro e la sua vita privata

Ufficialmente, la produzione l’ha inserita tra le NIP (cioè Not Important Person), eppure la storia di Heidi Baci è tutt’altro che “non importante”. La bionda concorrente del Grande Fratello 2023 ha già conquistato gran parte del pubblico di Canale 5, che vuole decisamente saperne di più sul suo conto. Heidi Baci ha 25 anni, è una ragazza (single) nata a Vasto il 19 agosto 1997 sotto il segno del Leone e ha sempre vissuto a Pescara, in Abruzzo. La gieffina ha origini albanesi da parte di entrambi i genitori anche se è nata e cresciuta in Italia. Ufficialmente è un’imprenditrice, attiva nel settore nautico con una propria attività (similarmente a suo padre, che è invece imprenditore nel ramo dell’edilizia), ma ha avuto già a che fare con il mondo dello spettacolo in passato, sia come modella che come attrice. Inoltre, riscuote già da tempo un certo successo sui social network, come dimostra il suo profilo Instagram ufficiale, che vanta al momento ben 10.200 follower, peraltro aumentati rapidamente dopo le prime apparizioni nella casa del Grande Fratello.

Ma dicevamo delle sue esperienze nel mondo dello spettacolo. Nonostante non sia considerata tra gli ospiti famosi del reality show più famoso d’Italia, Heidi Baci ha una carriera ben avviata come modella e attrice: ha infatti posato per alcuni brand del mondo della moda, e ha recitato nel ruolo di Floriana nel film Uno di noi (2019) diretto da Luciano Silighini Garagnani. Si tratta di una piccola pellicola con Paolo Riva protagonista, dedicata alla figura di Silvio Berlusconi, in cui Heidi Baci ha recitato nella parte di una delle celebri olgettine.

Della 25enne bionda commerciante italo-albanese non si sa molto altro, se non che è molto legata alla sua famiglia, e che quando ha vissuto per un anno a Dubai fece una sorpresa ai suoi genitori, organizzando per loro un viaggio in modo da poter trascorrere 10 giorni insieme negli Emirati Arabi Uniti. In merito alla sua dichiarazione di essere single, con cui si è presentata nella casa del Grande Fratello, qualcuno ha avuto qualche dubbio. L’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti cercato di smentire che Heidi Baci sia effettivamente senza un fidanzato, e l’ha chiamata “arrivista”. Sull’argomento, per adesso, non ci sono però altre informazioni più precise.

Heidi Baci Miss Italia

Oltre alla già citata carriera da modella e attrice, Heidi Baci ha avuto un’altra esperienza importante nel mondo dello spettacolo: la sua partecipazione a Miss Italia. È successo con l’edizione del 2018 del noto concorso di bellezza, tenutasi per la prima volta a Milano e trasmessa da La7. Quell’anno la corona di più bella d’Italia andò all’allora 26enne Carlotta Maggiorana, che riuscì a prevalere s ben 33 partecipanti al contest. Heidi Baci, in realtà, non fu tra queste ultime, dato che in realtà prese parte solo alle selezioni di Miss Italia, senza riuscire ad accedere alla fase finale del programma. Quindi, l’attuale concorrente del Grande Fratello 2023 non ha potuto fare la sua apparizione in tv, che però oggi possiamo dire che è stata solo rimandata di qualche anno. Vedremo se il successo che sta già raccogliendo nella casa più famosa d’Italia le aprirà le porte di una nuova carriera nel mondo dello spettacolo.