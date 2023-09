Imma Tataranni 3 chi è attrice che fa Sara ti stupirà

Imma Tataranni torna in tv con la terza stagione: scopriamo chi è Sara, il nuovo personaggio della serie Rai, e chi è l’attrice che la interpreta.

C’è un nuovo personaggio nel cast di Imma Tataranni 3 pronto a minare i già precari equilibri tra il sostituto procuratore e suo marito Pietro. Si chiama Sara ed è presente in tutte e quattro le puntate, con due episodi a serata. Questa volta, le nuove avventure del personaggio interpretato da Vanessa Scalera, più anticonvenzionale della televisione italiana sono tratte dai romanzi intitolati Come piante tra i Sassi, Via del Riscatto, Maltempo, Rione Serra venerdì, tutti scritti da Mariolina Venezia ed editi da Einaudi.

Tra tutti gli attori si vede ovviamente la conferma di Vanessa Scalera nella parte di Imma Tataranni, mentre altri personaggi importanti della serie sono stati a loro volta presentati anche per la terza stagione. Massimiliano Gallonsarà ancora Pietro De Ruggeri, il marito di Imma, mentre Alessio Lapice tornerà nella parte del maresciallo Ippazio Calogiuri. Nel ruolo della cancelliera Diana De Santis c’è di nuovo Barbara Ronchi, Carlo Buccirosso sarà il procuratore capo Alessandro Vitali, mentre Cesare Bocci reciterà nel ruolo di Saverio Romaniello. Per la prima puntata, in onda questa sera, è previsto anche un cameo di Gianni Morandi, nei panni di se stesso. Ma la terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore vedrà anche delle novità, tra tutte il personaggio di Sara.

Si tratta di una new entry nel cast della serie Rai, che andrà a complicare il già non semplice rapporto tra la protagonista e suo marito Pietro. Il matrimonio tra i due è infatti in crisi da tempo, e nel corso della terza stagione dello show Pietro deciderà di iscriversi in palestra, per frequentare un corso di pugilato, finendo però per conoscere Sara. Si tratta di una donna più giovane di lui, che di mestiere fa la paleontologa e che lo invita a seguire un altro corso, dedicato invece alla scrittura di libri gialli. Il rapporto tra Pietro e Sara diventerà via via sempre più intimo, ma l’uomo preferirà tenerlo nascosto a Imma, che nel frattempo si sta riavvicinando a Calogiuri. Nel finale di stagione, però, una drammatica svolta complicherà notevolmente le cose.

Imma Tataranni Chi è Sara Drago

Nei panni di Sara, nella terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, c’è l’attrice Sara Drago. Nata a Desio, in Lombardia, 18 marzo 1989, Sara Drago ha 34 anni e si è laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Milano. Nel 2011 si è inoltre diplomata come attrice all’Accademia dei Filodrammatici, sempre nel capoluogo lombardo. È un volto emergente della televisione italiana, e con la nuova annata di Imma Tataranni punta a confermarsi, nonostante un ruolo secondario. Sara Drago ha infatti raggiunta una certa notorietà nel nostro Paese negli scorsi mesi, grazie alla serie di Sky Call My Agent Italia, remake nostrano dell’omonima serie francese, in cui recita nel ruolo di Lea Martelli (la parte che, in originale, era di Camille Cottin, recentemente vista al cinema in Assassinio a Venezia). Per Sara di Imma Tataranni 3 si tratta della prima fiction da protagonista targata Rai.