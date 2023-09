Reazione a catena chi sono i Rompicapo e quanto hanno vinto

A Reazione a catena stupiscono i nuovi campioni Rompicapo per la loro bravura. Chi sono, che lavoro fanno e quanto hanno vinto al game condotto da Marco Liorni

Nuova settimana, e quindi nuove puntate di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Se ancora non ve ne siete accorti, al comando del gioco pre serale della prima rete nazionale c’è un nuovo terzetto: si chiama i Rompicapo, e ambiscono a difendere la corona del programma di Ra 1 ancora per molto tempo. Hanno debuttato a Reazione a catena sabato scorso, il 23 settembre 2023, riuscendo subito a conquistare il pubblico televisivo, grazie alla loro simpatia. Ma anche grazie alla bravura, perché i tre ragazzi sono stati in grado di prevalere nel finale della pumntata, azzeccando ben 19 parole durante il gioco dell’Intesa Vincente, sorprendendo tutti. Il loro affiatamente di gruppo è stato decisivo per spodestare dal trono del programma di Rai 1 i precedenti campioni, gli Argonauti, e per resistere anche alla puntata succesiva.

I Rompicapo sono infatti in sella al game show condotto da Marco Lioni ormai da due puntate, e questa sera, lunedì 25 settembre, scenderanno nello studio di Rai 1 appena per la terza puntata della loro storia. E nonostante questo si sono già portati a casa un bel gruzzolo, a dispetto delle poche apparizioni nel programma. I loro nomi sono Giulio, Luca e Matteo: tutti e tre provengono dalla provincia di Milano, con Giulio e Luca che sono fratelli (ci hanno rivelato che loro padre si chiama Elvio, e che di cognome fanno Bertola), mentre Matteo è loro cugino. Una lunga conoscenza e un rapporto di parentela che hanno sicuramente contribuito allo sviluppo della loro intesa. La scelta del nome della loro squadra, i Rompicapo, è dovuta alla comune passione per i giochi mentali, che richiedono concentrazione, ragionamento e pazienza. E che sicuramente è tornato loro utile per riuscire a conquistare il trono di Reazione a catena.

Sul terzetto lombardo non sono al momento disponibili altre informazioni, per cui ancora non sappiamo che lavoro facciano, se sia single fidanzati o sposati, e nemmeno quanti anni abbiano, anche se è evidente che sono piuttosto giovani, soprattutto rispetto la media dei campioni del programma di Rai 1. Non resta che continuare a seguire Reazione a catena, questa sera e nelle successive puntate, per riuscire a scoprire qualcosa di più sul conto dei Rompicapo, se il conduttore Marco Liorni riuscirà a farli sbottonare un po’ di più in merito alla loro vita privata.

Reazione a catena i Rompicapo quanto hanno vinto

Come detto poco sopra, i Rompicapo hanno debuttato a Reazione a catena nella puntata di sabato 23 settembre 2023, riuscendo nell’impresa di spodestare i precedenti campioni, gli Argonauti. Questo è stato il loro principale successo in quella puntata, perché nonostante l’ottima prova all’Intesa Vicente, il terzetto lombardo non è riuscito a portare a casa una grossa cifra di montepremi finale. Hanno infatti vinto appena 124 euro. Ma nella puntata seguente, andata in onda domenica 24 settembre 2023, i Rompicapo si sono ampiamente rifatti, confermandosi campioni e riuscendo a portare a casa una cifra già più considerevole: 3.875 euro in gettoni d’oro.