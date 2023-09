Chi fa il cartomante di Belve

Belve torna in tv: nuove puntate per il programma di culto di Francesca Fagnani dedicato alle intervista. Chi è il nuovo cartomante dello show?

È finalmente arrivato il momento di rivedere in tv Belve, il fortunatissimo show di interviste e attualità condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è per questa sera, martedì 26 settembre 2023, dalle ore 21.20 su Rai 2, con la prima puntata della nuova stagione, che vedrà come ospiti il discusso fotografo delle star Fabrizio Corona, l’attore e conduttore televisivo Stefano De Martino, e la cantante Arisa, che ha fatto discutere per il suo recente annuncio matrimoniale sui social. Belve torna dunque con cinque nuovi appuntamenti, anticipando addirittura la trasmissione rispetto a quanto originariamente preventivato, e si preannuncia anche quest’anno come un programma destinato a fare scalpore nella televisione italiana.

La novità principale dello show creato e condotto dalla giornalista Francesca Fagnani sarà la presenza in studio di un cartomante. Proprio così: Belve vedrà i suoi ospiti accolti in studio in ognuna delle cinque puntate da un improbabile cartomante, che leggerà loro le carte e cercherà di interpretare i segni che arriveranno dai tarocchi. Ovviamente si tratta di un gioco, e il cartomante è in realtà un noto attore comico italiano, l’imitatore Vincenzo De Lucia. Il suo ruolo sarà quello di contribuire a rendere il programma d’attualità di Francesca Fagnani un po’ più leggero, andando sempre più in direzzione di un moderno e ampio talk show da prima serata. Non a caso sono stati confermati gli sketch delle Eterobasiche, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani. Ci sarà spazio anche per un nuovo momento nel programma, una sorta di “spazio di libera arte” per attori, comici e personalità dello spettacolo,che avranno così la possibilità di offrire al pubblico delle loro performance inedite.

Chi è Vincenzo De Lucia

Come detto, nella parte del nuovo improbabile cartomante di Belve ci sarà l’imitatore Vincenzo De Lucia, ma di chi si tratta esattamente? A introdurre la sua presenze nella nuova edizione dello show di Rai 2 è stato proprio il promo televisivo andato in onda negli ultimi giorni, in cui l’attore comico duetta con la conduttrice Francesca Fagnani vestendone a sua volta i panni in un’irriverente imitazione della giornalista. Per chi non lo conoscesse, Vincenzo De Lucia è un imitatore originario di Napoli, nato nel 1987 (ha quindi 35 anni) e specializzato nelle imitazioni di personaggi femminili, in particolare di note conduttrici della televisione italiana. Tra le sue imitazioni più celebri e riuscite troviamo quelle di Mara Venier, Mara Maionchi, Maria De Filippi e appunto proprio Francesca Fagnani.

Nel 2009 ha vinto il Premio Alighiero Noschese, il riconoscimento più importante che viene assegnato in Italia agli imitatori, e da lì ha iniziato una lunga gavetta nelle televisioni private e locali. Nel 2020, Vincenzo De Lucia ha ottenuta una grande fama grazie alla sua partecipazione come ospite fisso al programma comico di Rai 2 Made in Sud, e da lì è arrivato a essere un ospite fisso dell’edizione del 2021 di Domenica In, su Rai 1. Nel 2022, infine, è stato tra i protagonisti di Stasera tutto è possibile, varietà di Rai 2 condotto da Stefano De Martino.