Fast e Furious 11 si farà: uscita e attori

Fast e Furious 11 è comprensibilmente un film molto atteso dai fan della saga action in tutto il mondo, ma cosa sappiamo su questo nuovo capitolo?

Il decimo capitolo, intitolato Fast X, è stato un altro grande successo, confermando Fast and Furious come la saga cinematografica di maggior successo di questi anni. L’ultima fatica di Vin Diesel e compagni è arrivata nelle sale lo scorso maggio, dopo una premier mondiale svoltasi addirittura davanti al Colosseo a Roma, una delle location del nuovo film, e ha incassato oltre 714 milioni di dollari, a fronte di un budget di 340 milioni. Com’era facile aspettarsi, i fan ora si stanno domandando se e quando ci sarà un altro sequel, di cosa parlerà e quali saranno le new entry del cast, dopo che in Fast X si sono aggiunti alla truppa anche Brie Larson, Jason Momoea e Daniela Melchior.

Buone notizie, innanzitutto, per i fan: Fast & Furious 11 si farà senza dubbio. Già nella conferenza stampa che ha anticipato la premiere mondiale di Roma Vin Diesel si era sbilanciato sull’argomento, confermando molte voce circolate in precedenza: il prossimo film sarà però il penultimo della saga di Fast and Furious, che quindi andrà a concludersi con il film numero 12. Ancora non ci sono informazioni sicure su quando vedremo nelle sale Fast & Furious 11, visto che deve ancora iniziare la pre-produzione, ma la data d’uscita prevista al momento è quella del 4 aprile 2025: ci vorrà dunque ancora un anno e mezzo circa per sapere cosa accadrà a Dom e compagnia.

Sulla trama, sono stati già rivelati alcuni dettagli. Per prima cosa, il fatto che la conclusione della saga di Fast & Furious sarà divisa in due parti, e quindi i prossimi due film saranno strettamente collegati l’uno all’altro. Il finale di Fast X è molto aperto, lasciando la possibilità al prossimo capitolo di portare avanti la storia da dove si è interrotta nel film uscito la scorsa primavera. Vin Diesel ha rivelato che al centro del prossimo film ci sarà il tema dell’intelligenza artificiale, anche se non ha approfondito ulteriormente questo aspetto. Alla regia tornerà Louis Leterrier, regista di Fast X, mentre la sceneggiatura sarà affidata a Christina Hodson (Bumblebee, Birds of Prey, The Flash) e Oren Uziel (The Cloverfield Paradox, Mortal Combat).

Fast e Furious 11 cast

Ci sarà ovviamente una riconferma per la grande famiglia allargata di Dominic Toretto, che di pellicola in pellicola è divenuta sempre più imponente. Ma ci sarà anche un clamoroso ritorno, che ovviamente chiunque abbia visto Fast X ha subito compreso: nel finale del decimo capitolo, infatti, torna ad apparire Luke Hobbs, il personaggio interpretato da Dwayne Johnson, che si preannuncia come uno dei protagonisti del nuovo (o forse dei nuovi) capitoli di Fast and Furious. Al momento non sono noti altri dettagli del cast, visto che la sceneggiatura non è ancora stata scritta, e quindi nemmeno i casting per i nuovi ruoli sono iniziati. È stato però detto che Fast & Furious 11 offrirà anche un ultimo saluto al Brian O’Conner di Paul Walker.