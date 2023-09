Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 25 settembre: nomination

Il primo eliminato di ieri sera 25 settembre al Grande Fratello 2023, chi è in nomination e i concorrenti divisi tra Casa e Tugurio

Una Casa divisa tra tuguriati e vip, un’eliminazione a sorpresa e pesanti litigi ieri sera nella puntata del 25 settembre del Grande Fratello 2023. Chi è uscito con una differenza di percentuale irrisoria tra Grecia Colmenares e Claudio Roma non ha risparmiato polemiche sul programma. Così come le nomination hanno dimostrato grosse spaccature tra gli inquilini. Protagonista della prima parte della serata è stato Massimiliano Varrese e i dubbi che aleggiano su di lui: l’attore di Carabinieri è realmente preso da Heidi Baci, come lo era Ascanio Pacelli per Katia, o finge a favore di telecamera per fare hype? Per una risposta certa serve del tempo ma la certezza è il palo in diretta ricevuto ieri sera al Grande Fratello 2023 dalla bionda imprenditrice di origini albanesi, diventato già virale sui social. Non è stata quella del 25 settembre una serata facile per Massimiliano del Gf che dopo una tregua, un po’ finta da parte di entrambi, si è scontrato di nuovo con Beatrice Luzzi definita ipocrita. Eva di Vivere ha ricevuto un’emozionante sorpresa. Prima di essere ufficializzato chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello 2023 da parte di Alfonso Signorini, Beatrice ha potuto riabbracciare i suoi figli minorenni Elia e Valentino avuti con l’ex compagno Alessandro. Il vento è cambiato per la Luzzi che ha avuto la sua rivincita sugli inquilini che mal la digeriscono grazie alla sorte. La busta nera ha imposto ai concorrenti del Gf di essere divisi tra Casa e Tugurio. A dare via alla catena per volere degli autori sono state Beatrice e Rosy Chin. L’attrice dei Cesaroni ha pescato al primo colpo il piramidale dorato che le ha permesso di restare con i confort della Casa. La Luzzi ha dato così il via alla catena Beatrice scegliendo Marco che ha salvato Paolo. Il macellaio romano ha scelto Letizia che ha portato con sé Angelica. La Baraldi ha scelto Massimiliano Varrese che a suo volta ha graziato con la catena Alex Schwazer. L’atleta ha salvato dal Tugurio Fiordaliso che ha deluso le aspettative salvando Valentina. La ragazza mora ha scelto di salvare Heidi, rimasta un po’ male perché non ha potuto stare con Vittorio. Nel tugurio con Rosa Chin sono finiti Vittorio, Arnold, Ciro, Grecia, Samira, Giselda, Rosy, Garibaldi. Poi è stato il momento dell’annuncio di Alfonso Signorini: chi è stato eliminato ieri sera 26 settembre dal Grande Fratello 2023 è Claudio Roma, con un testa a testa tra lui e Grecia Colmenares. Per quanto concerne le percentuali sull’eliminazione Giselda è riusultata la più votata con il 33%, secondo Vittorio con il 26%, salvato Arnold con il 18% e Grecia con il 16%. Chi è uscito ieri sera 26 settembre dal Gf, Claudio ha totalizzato solo l’8%. In settimana il concorrente, tempo fa arrestato per spaccio, aveva palesato il suo malcontento per i modi poco delicati con cui Alfonso Signorini aveva parlato dei suoi problemi con la giustizia. A commuovere i telespettatori del Gf nella serata di ieri anche il video messaggio della sorella per Paolo in attesa che loro padre risolva i suoi problemi con l’alcolismo.

Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 25 settembre

Nella puntata di ieri sera 25 settembre del Grande Fratello non ci sono stati preferiti e di conseguenza immuni. I due gruppi hanno potuto nominare solo i componenti della loro squadra: i tuguriati hanno fatto nomination palesi e a sorpresa i più votati sono stati Grecia, Vittorio, Arnold e Giselda. Rosy, Ciro e Garibaldi hanno votato la Colmenares, i primi due perché non hanno legato, mentre il calabrese perché la ritiene furba. Giselda e Samira hanno fatto il nome di Vittorio perché maleducato e infantile, mentre Anita e Lorenzo hanno scelto Arnold perché non ci sono stati rapporti. Vittorio e Arnold hanno fatto il nome di Giselda perché troppo lontana da loro, mentre Grecia ha ricambiato la nomination di Ciro. Nella casa la prima a fare la sua nomination è stata Fiordaliso che ha votato Marco perché fa troppo il maestro; Massimiliano sceglie Beatrice perché per lui si è dimostrata quella che è, nomination ricambiata dall’attrice di Vivere. Heidi ha fatto il nome di Marco perché finto buonista, Angelica quello di Beatrice per comportamenti che non le sono piaciuti, stessa motivazione di Letizia mentre Alex ha scelto Heidi perché con lei non ha legato, stesso voto per Marco che non ha apprezzato i modi dell’imprenditrice di origini albanesi. Valentina ha scelto Massimiliano perché troppo guru ma poco concreto, mentre anche Paolo ha fatto il nome di Beatrice. Chi è andato in nomination ieri sera 25 settembre sono Grecia, Vittorio, Arnold, Giselda e Beatrice.