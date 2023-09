Maria Corleone Giuseppe Tantillo di Mare Fuori stava con Rosy Abate

Giuseppe Tantillo, 39 anni, nel cast di Maria Corleone nei panni di Rocco Barresi ha fatto diverse fiction come Mare Fuori e Squadra Antimafia

Giuseppe Tantillo è un noto attore italiano nato a Monreale in provincia di Palermo che ha interpretato le fiction a sfondo criminale più famose della tv. Sicuramente lo state apprezzando come membro principale del cast di Maria Corleone in cui Giuseppe Tantillo interpreta Rocco Barresi, mafioso della famiglia rivale della protagonista che già nelle prime delle otto puntate dello sceneggiato è stato ritenuto indiziato numero uno dell’omicidio del fratello gemello della mafiosa interpretata da Rosa Diletta Rossi. Rocco Barresi in realtà nasconde un segreto che verrà svelato sul finale essendo il più caro amico fin da piccolino di Maria Corleone che a spada tratta difende dalle accuse che lo vedono condannato a morte pur senza prove schiaccianti. In realtà stiamo parlando di un attore che ha fatto fiction di grande successo entrate nel cuore del pubblico piuttosto che un semplice protagonista della serie ispirata a Il Padrino. Giuseppe Tantillo è l’avvocato di Mare Fuori, reso celebre nella terza stagione della serie per essere apparso in una scena diventata iconica sui social ovvero quando nella sua luminosa casa di Posillipo a Napoli l’avvocato Alfredo viene colpito da Rosa Ricci che pronuncia la leggendaria frase “io so Rosa Ricci e chi si tu p m dicer chell c’aggia fa (chi sei tu per dirmi cosa devo fare). Inoltre l’avvocato Alfredo è anche l’amante di Silvia che ha incastrato nascondendo nell’abitazione che ha affittato per lei la cocaina che viene utilizzata nelle piazze di spaccio dal clan Ricci che segue come legale.

Maria Corleone Giuseppe Tantillo in Rosy Abate

Facendo però un passo indietro si scopre un clamoroso risvolto della carriera dell’attore di Maria Corleone. Giuseppe Tantillo ha recitato in un ruolo cardine in Rosy Abate o meglio per la precisione in Squadra Antimafia 5 nell’episodio dal titolo La vendetta di mezzanotte, il più importante della saga interpretata da Giulia Michelini. L’artista di Palermo ha vestito i panni di giornalista di cronaca local Domenico Schiavone, uomo che aiuterà Rosy Abate a recuperare il cellulare con cui la mafiosa potrà mettersi in contatto con i rapitori di suo figlio Leonardino. L’avvocato di Mare Fuori ha esordito anche in una fiction Rai seguita da un vasto pubblico, Un Passo dal Cielo nella seconda stagione quella con Terence Hill nell’episodio era Salvatore Vassallo, operaio siciliano fratello di un ragazzo morto durante una festa. L’amico di Maria Corleone è molto legato alla sua città natale, Palermo, come i suoi genitori, d’altronde sua madre è funzionario del comune di Monreale. L’attore siciliano ha scoperto la sua passione per la recitazione per caso al liceo per un laboratorio di teatro e appena maggiorenne si è trasferito a Roma dove vive attualmente per formarsi all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Giuseppe Tantillo ha una fidanzata, anche lei attrice, di nome Valentina Carli e hanno un figlio nato da qualche mese. L’attore preferito dal protagonista di Maria Corleone è Robert Downey jr.