Anticipazioni Grande Fratello 28 settembre: Letizia e Heidi coppia?

Dalle anticipazioni del Grande Fratello 2023 di stasera 28 settembre l’amore protagonista e una sorpresa per Massimiliano

Sembrava essere troppo presto per la nascita delle coppie del Grande Fratello 2023 ma stando alle anticipazioni della puntata di stasera 28 settembre potrebbe esserci un risvolto clamoroso che ricorda un po’ due edizioni del reality diventate iconiche. Massimiliano continua a corteggiare a modo suo Heidi che però continua a rimbalzarlo avendo in parte palesato, pungolato dall’opinionista Cesara Buonamici, di essere interessata a Vittorio. Un triangolo consolidato ormai all’interno della casa che vede il modello torinese dubbioso se lasciarsi andare o meno in una conoscenza della bionda ragazza di origini albanesi. Nel frattempo si mantiene cauto definendola un’amica con cui poi con il passare del tempo si vedrà se potrà nascere qualcosa mentre l’imprenditrice si è sbilanciata rivelando allo stesso gieffino di sentire la sua mancanza visto che lui è nel tugurio e lei nella casa. In questo simpatico trio si è però inserita un’outsider che rende particolarmente interessante le dinamiche sul tema amore nascente nel programma condotto da Alfonso Signorini. Le anticipazioni di stasera 28 settembre del Grande Fratello si parlerà di quello che sembra l’interesse di Letizia per Heidi che pare in parte ricambiato. La fotografa non ha nascosto di aver avuto anche una relazione con una donna mentre di Heidi non è noto il suo orientamento, fatto sta che su Twitter, l’attuale X, hanno già creato la ship e hanno notato un feeling particolare tra le due gieffine. Spoiler alla mano sulle sorprese della puntata di stasera 28 settembre del Grande Fratlello 2023 tocca a Massimiliano Varrese. Uscito con le ossa rotte dalla scorsa puntata sia per il palo avuto da Heidi che per gli scontri con Beatrice Luzzi con cui ha avuto l’ennesimo litigio post puntata, la produzione potrebbe essere magnanima e dopo averlo schierato in super led in un faccia a faccia con l’attrice di Vivere potrebbe riabbracciare sua figlia, sulla falsariga di quanto successo alla rivale. La casa infatti è sempre più contro l’interprete de I Cesaroni 5 e saranno mostrate stasera diverse clip in cui Anita, Paolo, Marco e Letizia parlano male di lei alle spalle. Se nella casa è completamente isolata, sui social la Luzzi è una vera e propria beniamina. La linea comica di questa edizione del reality sarà, stando alle anticipazioni di stasera 28 settembre del Grande Fratello, affidata ancora una volta a Giuseppe Garibaldi che ha baciato per divertimento Grecia Colmenares che si è prestata a questo siparietto essendo tra i volti divertenti di questa stagione e la coppia Ciro Petrone Fiordaliso separata dopo la divisione della casa tra tuguriati e inquilini. L’ex concorrente di Temptation Island sta spingendo Vittorio verso Heidi, mentre la cantante di Non voglio mica la luna sta incentivando Anita a lasciarsi andare con il modello. Dunque stasera ne vedremo delle belle.

Anticipazioni Grande Fratello 28 settembre pronostici televoto

Il televoto di stasera 28 settembre del Grande Fratello 2023 vede in nomination Beatrice, scelta dai concorrenti presenti nella Casa tramite nomination segrete, e Giselda, Vittorio, Arnold e Grecia tra quelli nominati dai tuguriati tramite nomination palesi. Facendo una media tra i pronostici che emergono dai forum del Grande Fratello e il sentiment sui social, vedono un testa a testa tra Beatrice, Vittorio e Giselda per essere il preferito, infatti stasera 28 settembre al Grande Fratello il televoto non decreterà chi esce ma chi è il preferito dal pubblico. Gli utenti di X l’ex Twitter sono sempre più a favore di Beatrice Luzzi, mentre il pubblico generalista sembra propendere per Giselda e Vittorio. Subito dopo le nomination però è stata notevole la quantità di tweet a favore dell’attrice di Vivere soprattutto dopo gli attacchi di Paolo, poco amato dal pubblico social nonostante le tante clip a lui dedicate, e di Massimiliano Varrese che prosegue la sua battaglia contro quella ritenuta la sua rivale. Alla fine i pronostici del televoto di stasera 28 settembre del Grande Fratello vedono un testa a testa tra Beatrice e Vittorio, entrambi apprezzatissimi sui social per motivi differenti. L’attrice viene considerata la più interessante del programma per dinamiche e capacità di eloquio, mentre il modello è apprezzato dalle giovanissime per la sua bellezza.