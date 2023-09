Il Paradiso delle Signore Elvira per fidanzato Tullio ricoverata la voce

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative a Tullio, il misterioso fidanzato di Elvira su cui i fan s’interrogano

Dal suo ritorno con la nuova stagione, l’ottava, Il Paradiso delle Signore è tornato ad appassionare i suoi tantissimi fan e una delle trame più coinvolgenti in questo momento è quella legata a Elvira, interpretata da Clara Danese. Dopo aver passato dei momenti difficili, in questo inizio di stagione la ragazza si è presentata con tutto un altro piglio e la sua ritrovata serenità sembra da attribuire alla presenza di un nuovo fidanzato, che ha riportato il sole nella vita di Elvira. La protagonista de Il Paradiso delle Signore veniva dalla difficilissima storia con Salvatore Amato, finita male dopo tantissime peripezie. Il flirt tra i due è di lunga data, quando si è infatuata di Salvatore lui ancora stava con la moglie e quando l’uomo ha deciso di concedersi ai sentimenti che provava per la ragazza tornando indietro dal suo iniziale rifiuto, lei lo ha respinto, in nome proprio di questo nuovo amore che ora intende vivere. Salvatore, però, non intende comunque rassegnarsi ad aver perso la donna amata, pure se Elvira pare felicissima col suo Tullio, per cui la storia è destinata a evolversi. Inoltre, la scarsità d’informazioni relative a questa nuova fiamma della Venere ha portato a pensare, sia Salvatore che i fan, che Tullio in realtà non esistesse, alimentando le speranze dell’uomo.

Tuttavia, stando alle anticipazioni che si possono leggere in rete, scopriamo che l’uomo, e insieme a lui moltissimi spettatori della soap opera, si sbagliavano, e che invece Tullio esiste davvero ed è pronto a fare il suo prepotente ingresso in scena. Mistero risolto, dunque, ma questa linea narrativa è destinata ad avere ancora delle sorprese e a dominare le prossime settimane della soap opera. Nonostante Salvo abbia ormai la prova che il fidanzato di Elvira sia un persona vera, in carne e ossa, non vuole comunque rinunciare a riconquistare la sua amata, motivo per cui cercherà un confronto direttamente con Tullio, puntando sulla compagnia di Alfredo a spalleggiarlo.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore Elvira in manicomio

Si prospetta, dunque, un incontro frizzante, le anticipazioni parlano di un arrivo in gran segreto di Tullio al Paradiso, con grande sorpresa di tutti e soprattutto di Elvira, che sicuramente non si aspettava l’improvvisata del suo fidanzato.Questo arrivo, però, sarà anche l’occasione tanto attesa da Salvo, che potrà finalmente avere un confronto con Tullio. Come andrà a finire? I fan sono curiosissimi di capire come si evolveranno le dinamiche tra i due uomini, posti su fronti contrapposti per l’amore di Elvira.

Al momento non sembra esserci dubbio che la ragazza non abbia intenzione di tornare indietro e voglia vivere il suo amore con Tullio, ma la tenacia di Salvo potrebbe davvero cambiare le carte in regola? C’è chi pensa di sì, chi invece è più scettico e mentre gli spettatori si dividono tra le loro congetture, arriva uno spoiler choc sulla soap del pomeriggio di Rai 1: a causa di Tullio Elvira finirebbe in manicomio. Al momento è solo una voce non confermata dal sapore di fake news perché non ci sono riscontri dalle anticipazioni del Paradiso delle Signore.