Vittorio Grande Fratello 2023 chi è: la laurea che non ti aspetti

Vittorio del Grande Fratello 2023 sta conquistando il pubblico italiano, e molti cercano informazioni sul suo conto: ecco tutto quello che si sa su chi è.

La nuova edizione del Grande Fratello sta riscontrando un ottimo successo di pubblico, trascinando a grandi risultati di share la prima serata di Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini presenta quest’anno una nuova formula che mescola tra i concorrenti alcuni VIP, come da modello delle ultime edizioni, e altre persone comuni, come lo storico reality di Mediaset ha fatto nei suoi anni d’oro. Tra i cosiddetti NIP (Not Important Person) c’è anche Vittorio, un giovane emiliano che grazie alla sua avvenenza e alla simpatia si sta accattivando il gusto del pubblico del programma.

Il suo nome completo è Vittorio Menozzi, ed è nato a Parma il 25 aprile 2002, e ha quindi 21 anni ed è del segno dell’Ariete. Il bello del Gf non è solo un affascinante indossatore. Ha conseguito una laurea triennale in Ingegneria gestionale e gestione industriale presso l’Università di Parma, ma al momento lavora come modello, e anche se è ancora relativamente agli inizi è già arrivato a collaborare con importanti brand come Dolce e Gabbana, Dsquared e Armani. Non ci vuole molto a capire come mai Vittorio del Grande Fratello 2023 stia conquistando così facilmente i gusti degli spettatori e delle spettatrici del programma di punta di questa stagione delle reti Mediaset: fisico scolpito, viso piacente, e lunghi capelli scuri mossi, il concorrente della casa più chiacchierata d’Italia ha tutto per lasciare il segno.

Al momento, sul suo conto non si sa ancora tantissimo, anche se certamente in queste settimane all’interno della casa del Grande Fratello 2023 avrà modo di farsi conoscere e di mettersi in mostra. Senza dubbio, la sua ambizione è quella di usare questo programma per ritagliarsi un’occasione in tv nel prossimo futuro, per costruirsi una carriera solida nel mondo dello spettacolo. Sappiamo che ha viaggiato molto, per piacere e per lavoro, e principalmente in Spagna. Inoltre è appassionato di musica e suona la chitarra: ha infatti dichiarato che, per il periodo che passerà nella casa del GF, il suo strumento musicale sarà la cosa che gli mancherà di più.

Vittorio Grande Fratello 2023 fidanzata

Come detto poco sopra, ci sono ancora pochissime informazioni su Vittorio Menozzi, che scendono praticamente a zero quando parliamo nello specifico della sua vita privata. Il giovane modello parmense è molto riservato, e anche dai suoi social non traspare per ora nulla che possa lasciar intendere chiaramente se sia single o fidanzatao. Anche se, a voler essere maliziosi, l’informazione secondo cui durante il Grande Fratello la cosa che gli mancherà maggiormente sarà la sua chitarra fa propendere per considerarlo senza una relazione fissa. Qualcuno ha fatto notare come tra i suoi follower su Instagram ci sia anche Giorgia Soleri, la ex fidanzata di Damiano dei Maneskin. Se volete seguire Vittorio Menozzi, non avete che da andare sui suoi canali social ufficiali: il concorrente del Grande Fratello 2023 è infatti presente su Instagram, dove ha ben 17.800 follower, su Tik Tok e su Facebook.