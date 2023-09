Anticipazioni Uomini e Donne Gemma e Maurizio lasciano programma? FOTO

Succose anticipazioni su cosa accadrà tra Gemma e Maurizio Laudicino a Uomini e Donne Over: spoiler non da registrazioni ma da segnalazioni con tanto di foto

Potrebbe essere la stagione giusta per Gemma Galgani che stando alle anticipazioni di Uomini e Donne Over sta vivendo a gonfie vele la conoscenza con il più giovane di 14 anni cavaliere Maurizio Laudicino 57 anni. Le segnalazioni virano verso una clamorosa uscita dal programma per la dama torinese, una seconda volta dieci anni dopo il fidanzamento con Ennio Zingarelli. Cosa è successo tra Gemma e Maurizio non arriva dalle anticipazioni della nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne ma dalle segnalazioni. La Galgani e Laudicino hanno vissuto momenti di intimità non fisica durante il loro viaggio in Sardegna. Un viaggio magico complice il bel tempo tra le spiaggie più belle con una conoscenza sempre più profonda che procede a vele spiegate, nonostante le continue rimostranze dei fan del programma sui social e degli opinionisti. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, non credono che Maurizio abbia reali sentimenti nei confronti di Gemma e che non sia attratto fisicamente da lei a causa della forte differenza di età tra di loro. Questa volta potrebbero però rimanere delusi, perché anche se puntuali e precisi potrebbero aver sbagliato sul procuratore sportivo molto noto a Forte dei Marmi per aver gestito per anni lo storico locale La Capannina.

Anticipazioni Uomini e Donne Gemma e Maurizio segnalazione

Stando a spoiler che arrivano dai social ci sono buone speranze. In particolare l’esperta di gossip Deianira Marzano ha diffuso un’importante segnalazione sul futuro della coppia. Dalle ultime registrazioni del Trono Over risulta un bacio tra la Galgani e Laudicino con le anticipazioni che rivelano una conoscenza del cavaliere con una nuova dama non andata a buon fine. Queste notizie su Uomini e Donne coincidono con una foto postata da Deianira inviata da alcuni fan dove si vedono Gemma e Maurizio camminare affiatati in giro per le strade di Roma. Non è stato reso noto se a seguito della coppia ci fossero le telecamere della trasmissione ma è facilmente deducibile di no altrimenti ci sarebbe stata prova nelle fotografie scattate ai due protagonisti del dating show. C’è chi ha ipotizzato che Gemma e Maurizio hanno lasciato Uomini e Donne Over per dedicarsi alla nascita del loro amore fuori dalla trasmissione. Dalle anticipazioni questa ipotesi non può essere confermata, almeno per il momento, visto che la Galgani e il suo giovane cavaliere si stanno ancora conoscendo agli studi Elios ma si vocifera che possa accadere a breve nonostante la scelta di Maurizio di frequentare anche un’altra donna. Una decisione che spiazzato i fan anche perché Gemma ha fin da subito messo le cose in chiaro evitando di uscire con altri cavalieri e rifiutando anche l’ingresso di nuovi uomini interessati a lei come avvenuto nella puntata andata in onda ieri mercoledì 27 settembre. Non è la prima volta che la storica dama torinese è vicina all’addio al dating show di Maria De Filippi. Indimenticabile il 4 settembre quando Gemma lasciò Giorgio, che avrebbe voluto continuare la loro relazione senza telecamere, perché non voleva uscire senza amore.