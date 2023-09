Chi è uscito a Bake Off: chi è stato eliminato ieri sera 29 settembre

Tra Ilaria, Giovina e Eleonora c’è chi è stato eliminato ieri sera 29 settembre dalla puntata di Bake Off Italia

La quarta puntata di Bake Off di ieri sera 29 settembre ha visto un testa a testa tra Tommaso e Gabriele per il grembiule blu mentre chi è uscito è una concorrente donna tra Ilaria, Giovina e Eleonora che si sono dimostrate poco adeguate nella prova tecnica sbagliando i passaggi fondamentali per una millefoglie d’autore. Il tema della puntata della serata di ieri condotta da Benedetta Parodi erano le torte di compleanno: la prima prova ha visto i concorrenti rimasti in gara, tredici, destreggiarsi nell’esecuzione di un preparato molto utilizzato nei compleanni dei bambini ovvero la torta crema gialla e frutta. In questo caso c’erano poche regole da seguire, bastava fare uno strato di pan di spagna e che ci fosse almeno un frutto portatore del sapore all’assaggio e che quindi si sentisse particolarmente rispetto agli altri. È in questa sfida che la prima candidata all’eliminazione di Bake Off nella puntata del 29 settembre è Ilaria che ha toppato clamorosamente prendendosi un sonoro “disastrosa” dal giudice Ernst Knam. Se questo test è risultato abbastanza abbordabile per gli aspiranti pasticceri professionisti, la mazzata è arrivata nella seconda prova dove i concorrenti sono stati chiamati a fare la millefoglie in sei monoporzioni. Il primo a giovare di un aiuto veramente concreto dopo aver vinto il grembiule blu nello scorso appuntamento è stato Fabio che ha potuto migliorare la sua esecuzione con un tutorial di Damiano Carrara che ha voluto far visionare anche al collega Aurelien.

Bake Off ieri sera 29 settembre: eliminato e grembiule blu

In questo test si è dimostrata meno capace Giovina che così è scivolata in uno dei posti più bassi della classifica, quello a rischio eliminazione, ma non è lei che è uscita ieri sera dalla puntata del 29 settembre di Bake Off. La terza e ultima prova della serata è stata a dir poco scenografica: su una torta a più piani già pronta i concorrenti hanno dovuto realizzare una candelina fatta di dolce, obbligatoriamente di 30 centimetri e con doppia farcitura. Tommaso e Gabriele sono stati magistrali e questa volta ad aggiudicarsi il grembiule blu è stato Tommaso. La classifica vede Davide conquistare il gradino più basso del podio, mentre nelle ultime posizioni ci sono Roberta, Eleonora e Giovina. Chi è uscito ieri sera da Bake Off nella puntata del 29 settembre è stata Eleonora che così è la quarta eliminata del programma. I giudici Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Ernst Knam hanno deciso di graziare Ilaria che nella prova millefoglie ha ammesso di aver ottenuto un vantaggio perché ha sbirciato in qualche modo il tutorial del pastry chef Carrara. Un’ammissione che comunque non le ha tolto il quarto posto conquistato in classifica. Chi è stato eliminato ieri sera 29 settembre da Bake Off è Eleonora, pugliese precisamente di Taranto, 46 anni. La donna nella vita è un ottico optometrista e ha affrontato l’avventura nel pastry show all’insegna del divertimento e della voglia di vivere l’esperienza senza rimpianti perché grazie ad un’operazione allo stomaco e alla chiusura di una relazione importante si è sentita rinascere e Bake Off è stata l’occasione per dimostrarlo.