Grande Fratello chi è stato eliminato ieri sera 28 settembre: nomination

Un’unica grande protagonista e tutta la casa contro: chi è stato eliminato ieri sera 28 settembre al Grande Fratello, le nomination e le polemiche

Non c’erano dubbi e il televoto su chi è il preferito nella puntata di ieri sera 28 settembre del Grande Fratello ha confermato quanto in tanti già avevano capito. La divisione dei concorrenti tra tugurio e casa ha ulteriormente accentuato le dinamiche di questa edizione del reality e messo in mostra chi davvero ha la personalità per creare dinamiche e portare avanti il programma condotto da Alfonso Signorini. La puntata di ieri sera 28 settembre del GF si è aperta con l’ennesimo attacco collettivo nei confronti di Beatrice Luzzi che si è difesa a testa alta come sempre, poi si è analizzato il rapporto tra Heidi e Massimiliano con l’attore che si è scagliato contro Valentina perché quest’ultima lo ha definito un uomo qualunque. Infine ancora Heidi contro Anita, le due non si sopportano e non fanno nulla per nasconderlo anche se in tanti sospettano che il motivo principale dell’astio sia dovuto a Vittorio. Il televoto di ieri sera 28 settembre del Grande Fratello ha decretato chi è il preferito della Casa e con grande delusione da parte dei concorrenti nella casa a vincere è Beatrice Luzzi che ha ottenuto il 34% dei voti battendo Giselda con il 27% e Vittorio fermo al 23%, molto più indietro Arnold 9% e Grecia 7%. La vittoria dell’attrice di Vivere le ha permesso di conquistare l’immunità e soprattutto mandare uno dei concorrenti in nomination. La scelta è ricaduta su Giselda che non l’ha presa affatto bene, incupita ha avuto supporto da tutta la casa segnando un ulteriore distacco tra Beatrice e gli altri. Ieri sera 28 settembre al Grande Fratello quindi non c’è stato un eliminato.

Grande Fratello chi è stato nominato ieri sera 28 settembre

Per decidere quale gruppo sarebbe stato nel tugurio nei prossimi giorni è stata fatta una sfida andata malissimo perché a causa di un problema tecnico (mancava la lettera G per formare la parola tugurio da trovare in piscina) è stata annullata. L’episodio ha dato vita ad un siparietto involontario diventato virale con Alfonso Signorini che ha esordito dopo la pubblicità dicendo di voler risolvere il caso PUNTO G, gaffe che lo ha pietrificato. Il conduttore tra il serio e faceto ha esclamato “ora mi licenziano” e ha chiesto aiuto a Cesara Buonamici che ha rilanciato “vuoi l’immunità da Pier Silvio?” (facendo riferimento alle nuove linee guida volute dall’amministratore delegato Mediaset). Alla fine si è deciso di affidare tutto alla sorte e il gruppo di Rosy Chin ha ottenuto il diritto di tornare nella Casa pescando il piramidale d’oro. Esultanza da stadio per la chef che ha approfittato per attaccare la rivale Beatrice dicendo che una vera leader tiene unito il gruppo. Il gruppo della Luzzi si è trasferito così in tugurio non prima di sottolineare che nessuno della casa ha cercato di mettere un freno alle accuse che Massimiliano Varrese le ha rivolto. Episodio che ha creato nuovi attriti in particolare con Lorenzo, Paolo e Anita. Nella puntata di ieri sera 28 settembre del Grande Fratello si è passati poi alle nomination: immuni Beatrice grazie al televoto, Rosy votata dal suo gruppo così come Paolo. Cesara Buonamici ha scelto di dare l’immunità a Massimiliano e Heidi per capire se tra loro due possa nascere finalmente qualcosa. Le nomination sono state scontate e decisamente banali sia per il gruppo dei tuguriati che per quello della casa. Plebiscito da una parte Valentina e dall’altra per Grecia, l’attrice ha ottenuto sei nomination su dieci perché parla troppo, mentre Lady Fajana è stata nominata a sorpresa da cinque persone: Marco, Angelica, Massimiliano, Letizia e Paolo. Le motivazioni però non l’hanno convinta perché tutti hanno spiegato di aver scelto lei solo perché ultima arrivata, dettaglio che ha mandato su tutte le furie la stessa Valentina che non si aspettava un atteggiamento simile. Sui social c’è chi ritiene che sia stata nominata solo ed esclusivamente per aver affrontato Massimiliano Varrese. Ad andare a rischio eliminazione anche Marco con due voti. Chi è stato nominato ieri sera 28 settembre al Grande Fratello sono quindi Valentina, Marco, Grecia e Giselda: lunedì uno dei quattro sarà eliminato.