Stefania Rotolo causa morte: malattia fulminante

Stefania Rotolo è stata una nota showgirl e cantante italiana molto popolare in tv negli anni Settanta, ma improvvisamente scomparsa a soli 30 anni. Di cosa è morta?

I fan della televisione italiana degli anni Settanta la ricordano senza dubbio, e probabilmente ricordano anche la sua triste fine. Stefania Rotolo è stata una showgirl, cantante e conduttrice molto popolare a quei tempi, nata a Roma il 23 febbraio 1951. Fu la madre, balletina austriaca che collaborava con Macario, ad avviarla fin da giovane alla danza, permettendole già nel 1964 di entrare nei Collettoni di Rita Pavone, dove si trovò a lavorare accanto ai giovanissimi Loredana Berté e Renato Zero, diventando poi una delle star della discoteca Piper. Successivamente, Stefania Rotolo fu notata da Franco Estil, che la convinse a unirsi alla sua compagnia di ballo per un tourne in America Latina, dove la giovane conobbe il sassofonistia brasiliano Tyrone Harris, con cui rimase a vivere a Rio de Janeiro. Dopo aver perfezionato il suo stile di ballo, nel 1974 tornò in Italia, debuttando al cinema nel film La mafia mi fa un baffo, e poco iniziò a lavorare anche in tv.

Il successo di Stefano Rotolo, a quel punto, fu molto rapido. Venne scritturata a tutti gli effetti dalla Rai per un programma dedicato al pubblico giovane, Piccolo Slam, che debuttò nel 1977 e in cui lavorava accanto al ballerino e cantante martinicano Sammy Barbot. Lo show ebbe un successo incredibile, e la sigla cantanta dai due conduttori divenne una vera e propria hit, lanciando Stefania Rotolo anche nel mondo della canzone. In breve sia affermò come una delle showgirl emergenti della tv italiana, prendendo parte a programmi come Non Stop e, soprattutto, Tilt, in cui i balletti di Stefania Rotolo rappresentavano uno dei momenti più celebri. Nel 1980 passò a Canale 5, prendendo parte a vari show della neonata rete Mediaset.

La sua carriera si interruppe però a causa della drammatica morte, avvenuta a Roma il 31 luglio 1981, all’età di soli 30 anni. Già a marzo aveva avvertito i primi sintomi di un tumore all’utero, che l’avevano costretta a un’operazione chirurgica, che ne aveva causato una sparizione dai teleschermi per qualche mese, dopo di che passò dalla Rai a Mediaset. La Rai l’aveva contattata poi per interpretare il ruolo di Peter Pan in un musical con Vittorio Gassman, ma la malattia si era ripresentata, rivelandosi molto seria. Stefania Rotolo fu ricoverata presso la clinica Villa Verde di Roma, dove però fu colta da una grave crisi che ne causò la morte.

Stefania Rotolo marito e figli

Stefania Rotolo ha avuto una sola figlia, Federica, bata nel 1972 dalla relazione con il musicista brasiliano Tyrone Harris, che però non la riconobbe mai. La nascita della bambina pose fine alla relazione tra i due, dopo la quale la ballerina italiana fece ritorno nel suo paese natale. Successivamente ebbe anche una relazione con il giornalista e autore televisivo Marcello Mancini, grazie alla quale iniziò a lavorare attivamente in Rai, ma non si sposò mai. Federica Rotolo è poi divenuta una cantante abbastanza nota con il nome d’arte di Jasmine: nel 1997 ha iniziato a collaborare con il gruppo hip hop Sottotono, e poi ha preso parte ad alcuni tour di Renato Zero negli anni Duemila, per partecipare infine a Sanremo nel 2007 nella categoria Giovani, con la canzone La vita subito.