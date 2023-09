Tale e Quale Show Flavio Insinna chi è l’imitatore in giuria

Per la seconda puntata di Tale e Quale Show stasera 29 settembre il quarto giurato è Flavio Insinna: chi è l’imitatore del conduttore televisivo

Dopo la grande sorpresa Chiara Ferragni, imitata da Valentina Barbieri, nella seconda puntata di Tale e Quale Show c’è un nuovo quarto giurato speciale che darà una nota ancora più divertenti ai commenti post esibizioni dei vip che partecipano a questa edizione. Come da tradizione accanto a Giorgio Panariello, lo scatenato Cristiano Malgioglio, e Loretta Goggi, c’è un quarto giurato ed è Flavio Insinna. Ovviamente anche in questo non si tratta del vero conduttore e attore che quest’anno non sarà più alla guida de L’Eredità ma di un imitatore, un ospite spesso visto a Tale e Quale Show e che ha interpretato tanti personaggi nel programma condotto da Carlo Conti e in carriera. Chi imita Flavio Insinna è Ubaldo Pantani che da anni porta le sue imitazioni in tv, sono infatti tanti i volti che il comico riesce a interpretare come Massimo Giletti, Bruno Barbieri, Maurizio Sarri, Costantino della Gherardesca e Federico Buffa. Si tratta di un’imitazione inedita per Tale e Quale considerando come Ubaldo Pantani ha spesso partecipato alla trasmissione nei panni di Lapo Elkann e Paolo Fox. L’imitazione di Flavio Insinna è stato uno dei cavalli di battaglia anche nel programma Gialappa Show su Tv8 che vede nel cast anche Valentina Barbieri, vista proprio nella prima puntata di Tale e Quale Show. Anche nella prossima stagione del programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, Ubaldo Pantani ci sarà e porterà nuovi personaggi oltre a imitazioni già divenute virali sul web.

Nato a Cecina nel 1971, Ubaldo Pantani ha 52 anni e da anni è uno dei comici e attori più apprezzati dal pubblico per le sue imitazioni. A Tale e Quale Show ha partecipato numerose volte portando anche vere chicche come la sua versione di Paolo Fox e Roberto D’Agostino. La carriera di Ubaldo Pantani è caratterizzata da una forte formazione teatrale nella compagnia di Albertazzi poi il passaggio alla tv con il debutto con la trasmissione Rai Macao e l’approdo tra i comici scelti dalla Gialappa’s Band con i vari Mai Dire a cominciare dal 2004. Sul profilo Instagram dell’attore e comico sono presenti quasi tutti i personaggi televisivi, politici, calciatori e giornalisti imitati da Ubaldo Pantani come Gigi Buffon, Massimiliano Allegri e Enzo Miccio. Dopo la popolarità acquisita grazie alla Gialappa’s, l’attore di Cecina ha poi fatto parte del cast di Quelli che in Rai in particolare nelle edizioni condotte da Nicola Savino dove si è ulteriormente specializzato in personaggi legati al mondo del calcio, senza mai mettere da parte l’esilarante imitazione di Massimo Giletti. In tutti questi anni non si sono avute tante informazioni relative alla vita privata di Ubaldo Pantani che stasera imita Flavio Insinna a Tale e Quale Show. I pochi dettagli riguardano il fatto che è diventato padre di una bambina ma non si conosce l’età e non si conosce la mamma e compagna del comico. In passato però è stato legato sentimentalmente alla collega Virginia Raffaele.