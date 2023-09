Che cosa è successo a Fedez: scampato alla morte

Fedez è scampato alla morte: il drammatico racconto del cantante dopo l’improvviso ricovero in ospedale: che cosa è successo al marito di Chiara Ferragni?

Un post su Instagram diffuso nella giornata di ieri, venerdì 29 settembre 2023, ha fatto preoccupare molti fan di Fedez, dopo che il popolare rapper milanese ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale e di aver rischiato la vita. Tutto risolto, nonostante al momento sia ancora convalescente, ma di sicuro il marito dell’influencer Chiara Ferragni non ha passato un bel momento, come lui stesso ha avuto modo di raccontare sui suoi canali social.

Nel suo post, Fedez ha ringraziato tutti i fan e gli amici per il sostegmo e per avergli scritto in quelle ore difficili. Il cantante ha rivelato di essere ricoverato in ospedale “a causa di due ulcere che mi hanno causato una emorragia interna”. Una situazione non semplice che il personale medico ha curato ricorrendo a ben due trasfusioni di sangue, e lo stesso Fedez ha ringraziato le persone che lo hanno avuto in cura e che, secondo le sue precise parole, gli hanno “letteralmente salvato la vita”.

I fan del celebre rapper 33enne erano in apprensione per le sue condizioni, visto che da quattro giorni non pubblicava più nulla sui social, cosa abbastanza inusuale per lui. Poi, nella giornata di ieri si è aggiunta la notizia del rientro d’urgenza a Milano di sua moglie Chiara Ferragni, che precedentemente si trovava a Parigi per lavoro, ed è apparso chiaro a tutti che c’era qualcosa che non andava. Fedez era infatti arrivato nel pomeriggio al Pronto Soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano, e successivamente è stato trasferito in chirurgia e ricoverato. Una situazione molto preoccupante, come emerso anche dalle storie di Instagram di Chiara Ferragni, tra cui ne spunta una di lei abbracciata ai figli Leone e Vittoria, corredata da un’emoji delle mani in preghiera. Nelle stesse ore anche Davide Marra, partner di Fedez nel podcast Muschio Selvaggio aveva invitato i fan, durante una diretta su Twitch, a mandare un abbraccio al collega e amico, senza aggiungere altro. Non va dimenticato che da qualche tempo Fedez soffre di alcuni problemi di salute, tanto che già nel marzo 2022 era stato ricoverato al San Raffaele per un tumore neuroendocrino del pancreas.

Che sono le ulcere gastriche

Fedez ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Per la precisione, si tratta di ulcere gastriche, ovvero un’erosione, più o meno profonda, del rivestimento interno dello stomaco (la cosiddetta mucosa gastrica). Di solito questo problema si manifesta come un forte dolore alla zona interessata, causata dalla corrosione dovuta ai succhi gastrici, ma in alcuni casi può comportare anche emorragie, come avvenuto a Fedez. Una delle cause di questo tipo di disturbo è una produzione di acidità gastrica inferiore alla norma, che può essere originata da fattori diversi, che riguardano la dieta di un individuo, ma anche altri aspetti comportamentali o l’uso di specifici farmaci. La massima incidenza dell’ulcera gastrica si verifica in pazienti maschi di età compresa tra i 50 e i 60 anni.