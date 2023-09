Conduttori Tu Sì Que Vales chi sono e cosa fanno realmente nella vita

Tu Si Que Vales torna in tv anche per questa stagione: scopriamo chi sono e cosa fanno realmente i conduttori dello show, e quando guadagnano su Canale 5.

Nuovo appuntamento con Tu Si Que Vales, arrivato in Italia alla sua decima edizione. Quest’oggi, sabato 30 settembre 2023, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata di questa nuova stagione, che ha debuttato col botto sulle reti Mediaset una settimana fa: 31.03% di share con ben 4 milioni e 191mila telespettatori collegati nel corso della serata. Un grande successo per il format di origini spagnole, andato originariamente in onda su Telecinco tra il 2008 e il 2013, che di fatt ha sostituito nel palinsesto di Canale 5 un programma simile come Italia’s got talent, passato su Sky.

La giuria del programma è composta da volti noti della televisione italiana e soprattutto delle reti Mediaset, come Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Da quest’anno, al terzetto si aggiunge anche la nota comica Luciana Littizzetto, reduce da una lunga esperienza con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. A guidare la giuria popolare c’è invece la nota attrice romana Sabrina Ferilli: a questi nomi il compito di giudicare il talento dei vari concorrenti dello show serale di Canale 5. Il programma è invece condotto da un terzetto di presentatori che in realtà non provengono affatto dal mondo della televisione, ma da tutt’altro ambiente: sono stati confermati infatti Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Per i primi due si tratta della settima edizione consecutive alla conduzione dello show, mentre Giulia Stabile è solo alla terza apparizione. Quest’anno manca invece un altro volto storico di Tu Si Que Vales, ovvero Belen Rodriguez.

Martin Castrogiovanni ha 41 anni ed è noto per la sua lunga e fortunata carriera da rugbysta: nato in Argentina, si è affermato nello sport in Italia, e ha successivamente giocato anche in Inghilterra e Francia, affermandosi come uno dei migliori giocatori di rugby italiani di sempre e vincendo diversi titoli. Terminata l’attività da sportivo, Castrogiovanni è passato a lavorare in televisione: è stato concorrente di Ballando con le stelle nel 2017, e di Amici Celebrities nel 2019. Anche Alessio Sakara è uno sportivo: 42 anni, da Roma, è uno dei più famosi e apprezzati artisti marziali misti al mondo e il più celebre in ambito italiano. Ancora in attività negli sport di combattimento, Sakara ha da tempo avviato una carriera al cinema (è apparso nei film Anche senza di te e Arrivano i prof, entrambi del 2018) ed è stato anche concorrente di Pechino Express nel 2013. Per quanto riguarda Giulia Stabile, è una ballerina italo-spagnola di 21 anni nata a Roma e divenuta celebre per aver vinto la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2021 e per aver preso parte a vari videoclip del cantante Sangiovanni, a cui è stata legata sentimentalmente tra il 2020 e il 2023.

Conduttori Tu Sì Que Vales quanto guadagnano

Molti si domandano quanto guadagnano Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile in qualità di conduttori di Tu Si Que Vales, ma purtroppo questa informazione non è mai stata resa pubblica. Non sono noti nemmeno i compensi dei giudici dello show di Canale 5, anche se diverse indiscrezioni stimano i loro cachet tra i 50.000 e i 200.000 euro a stagione.