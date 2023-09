Rosanna Lambertucci ex marito chi era e che ruolo aveva in Rai

Rosanna Lambertucci è una nota giornalista e divulgatrice scientifica, ma chi è il suo ex marito e che ruolo aveva in Rai? Scopriamo la risposta.

Il pubblico televisivo italiano la conosce come una delle voci della scienza in tv nel nostro paese: è la giornalista e divulgatrice Rosanna Lambertucci, da molti anni un volto noto dei teleschermi italiani grazie a un programma come Più sani e più belli, che ne ha segnato la carriera. Nata a Roma il 30 novembre 1945 (ha dunque 77 anni), ha iniziato la sua carriera in Radio Rai, conducendo prima Domande a Radio 2, e poi S come Salute. Nel 1979 è pai passata in tv, conducendo il programma educativo sulla tossicodipendenza Viaggio nella notte secca, e poi dal 1981 ottiene grande successo proprio con il già citato Più sani e più belli, che proseguirà poi su Rai 1 per molti anni. Una lunga carriera che l’ha vista condurre anche altri show di grande successo, come i giochi a premi Luna Park e La Zingara, per poi partecipare, più di recente, a Domenica In e, in veste di giurata, all’ediziome 2016 di Miss Italia. Nel 2023, sarà anche tra le concorrenti di Ballando con le stelle.

Rosanna Lambertucci è stata legata ad Alberto Amodei, nato a Pesaro nel 1943 e storico dirigente Rai. L’ex marito della giornalista romana era entrato a lavorare nella tv pubblica già nel 1964, facendo parte della direzione amministrativa del Tg2 e, successivamente, divenne responsabile della sezione sportiva della rete, lavorando fianco a fianco con il collega Gilberto Evengelisti. Alberto Amodei e Rosanna Lambertucci si erano conosciuti appunto lavorando in Rai, e si erano sposati già nel 1965, ma il loro matrimonio non è durato a lungo, e coma ha raccontato lei stessa a Storie Italiane i due si lasciarono, pur restando in buoni contatti grazie alla figlia piccola.

Alberto Amodei è morto nel 2014 a causa di un cancro all’esofago, quando aveva circa 71 anni. Già in precedenza aveva avuto seri problemi di salute, restando anche vittima di un’emorragia cerebale: fu proprio la sua ex moglie Rosanna Lambertucci a trovarne il corpo privo di sensi sul letto di casa, dove si era recata dato che l’uomo non rispondeva più al telefono. Successivamente, la giornalista televisiva è rimasta accanto all’ex compagno, allontanandosi anche dal lavoro, fino alla sua morte.

Rosanna Lambertucci figlia

Dall’unione con Alberto Amodei, Rosanna Lambertucci ha avuto una figlia, Angelica Amodei, nata a Roma il 31 marzo 1976. La donna ha oggi 47 anni, ed è giornalista professionista dal 1998: è stata caporedattrice del mensile Più sani, più belli, diretta dalla madre e ispirata al suo celebre programma tv. La figlia di Rosanna Lambertucci è anche un personaggio televisivo con una sua certa notorietà: è stata autrice di programmi per Alice Tv e poi anche conduttrice, lavorando a show come La salute vien mangiando e Il folletto delle torte, ed è anche stata spesso ospite della trasmissione Detto Fatto, in qualità di esperta di benessere. Angelica Amodei è sposata, anche se non si conosce il nome di suo marito, e ha una figlia di nome Caterina Maria.